Wer jemanden in Not bringen möchte, der nötigt ihn. Genau das wirft die Staatsanwaltschaft nun einigen Tierschützern vor, die in E-Mails ein Kleiderhaus aufforderten, aus dem Pelzgeschäft auszusteigen. Andernfalls werde dieser Betrieb in Not geraten, da eine Aufklärungskampagne gewiss zu Umsatzverlusten führen würde. Wenn das Beispiel Schule macht, kommt viel Arbeit auf die Justiz zu. Die ORF-Wetterredaktion etwa nötigt ihren Hörern und Sehern jeden Tag völlig legal einen Wetterbericht auf. Die richten sich nach diesen Vorhersagen, was zu Erlebnisverlusten führen kann, wenn beispielsweise eine Bergwanderung wegen schlechten Wetters abgesagt werden muss. Besonders umfangreich nötigen die Weltreligionen ihre jeweilige Glaubensgemeinde, indem sie bei entsprechendem Verhalten das Paradies verheißen oder eben dessen Gegenteil, die ewige Verdammnis. Sie nötigen mit dieser Drohung, die sie noch dazu Heilsbotschaft nennen, schon Kinder dazu, sich moralisch zu verhalten, was sich häufig nur um den Preis eines erheblichen Verzichts auf Spaß und Lebensfreude bewerkstelligen lässt. Da dürfen die tapferen Staatsanwälte nicht länger tatenlos zusehen. Aber auch die Justiz ist bei diesem Tatkomplex nicht unschuldig. Im Strafgesetzbuch wird aufgelistet, welches Strafmaß für bestimmte Delikte vorgesehen ist. Es nötigt etwa eine mögliche Haftstrafe auf, sollte jemand mit Alkohol im Blut ein Kraftfahrzeug steuern. Unerhört. Betrunken zu fahren ist nicht nur heiliges nationales Brauchtum, darauf zu verzichten würde auch zu einem ungeheuren Umsatzverlust in der Gastronomie führen. Höchste Zeit also, dass sich die Justiz endlich selbst den Prozess macht.