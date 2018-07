Die Begeisterung der Briten über die Geburt eines weiteren Thronfolgers hat etwas Rührendes und etwas Bedenkliches. Der kleine Prinz wird einmal nach seiner Urgroßmutter Elisabeth II., nach seinem Großvater Prinz Charles und nach seinem Vater Prinz William den Thron besteigen; insofern muss sich die Monarchie auf Jahrzehnte um ihren Fortbestand, rein dynastisch betrachtet, keine Sorgen machen. Andererseits fragt man sich, ob die Aufregung, die anhaltende Klatschpressenverzückung sich noch unterscheidet von jener, die auch durch Popstars, Fußballer und die sogenannten Spielerfrauen ausgelöst wird.

Denn es ist nun einmal so, dass die bange Beobachtung des Nachwuchsgeschehens, die in früheren Jahrhunderten Privileg der regierenden Häuser war, längst demokratisiert und auf beliebige Medienstars übergegangen ist. Diese müssen, ähnlich wie die Fürsten von einst, keine besonderen Charaktervorzüge vorweisen, um hysterische Anteilnahme zu wecken. Der Unterschied besteht freilich darin, dass von dem Charakter einer Popgröße keine politische Wirkung zu erwarten ist – anders als bei den Monarchen der Vergangenheit, die ganze Reiche retten oder verderben konnten.

Das ist indes auch bei den britischen Monarchen nicht mehr der Fall. Sie sind fast nur noch Dekoration, sie überblenden, ob glänzend oder matt, das graue Regierungsgeschäft der Demokratie. Sie sollen repräsentieren, nicht anders als ein gewähltes Staatsoberhaupt wie der deutsche Bundespräsident. Wozu braucht es sie überhaupt? Warum füttern Spanien, Dänemark, die Niederlande, Schweden oder Norwegen noch immer Monarchen durch, die zu bloß symbolischen Handlungen verwendet werden?

In gewisser Hinsicht ist es Folklore, historische Erbpflege, die Identität stiftet. Je länger eine Monarchie besteht, in England gut tausend Jahre, desto besser werden Vergangenheit und Gegenwart zusammengebunden. Noch stärker ist die Wirkung, wenn es sich wie in Dänemark um ein und dieselbe Familie handelt, die fast seit Menschengedenken herrscht beziehungsweise repräsentiert. Die britische Monarchie war dagegen auf deutsche Importe angewiesen, erst aus dem Hause Hannover, dann aus dem Geschlecht Sachsen-Coburg-Gotha (im Ersten Weltkrieg nannten sie sich aus patriotischen Gründen in Windsor um, was den deutschen Kaiser Wilhelm II. zu dem Bonmot provozierte, dann müsse ja wohl im Gegenzug die bekannte Operette in "Die lustigen Weiber von Sachsen-Coburg-Gotha" umbenannt werden).

Es gibt noch einen Grund, an der Monarchie festzuhalten. Er besteht paradoxerweise gerade für eine Demokratie darin, dass der König nicht gewählt wird. In dem Hin und Her, dem Politikwechsel, auch in den ideologischen Streitigkeiten ist er die Person, die dem launischen Mehrheitsgeschehen entzogen ist. Der König ist König der Linken wie der Rechten, der Ausgebeuteten ebenso wie der Ausbeuter. Er ist kein Ergebnis welcher Lobbyarbeit auch immer. Der König verkörpert gerade darum das Volk – er ist König auch stets der unterliegenden Minderheit. Es ist deshalb kein gedankenloser Spruch, wenn in allen Ländern mit Monarchie gesagt wird, der König bezeuge die Einheit der Nation. Das ist ein Effekt, den kein gewähltes Repräsentationsoberhaupt erzeugen kann.

Trotzdem sind die Monarchien gefährdet. Die Gefährdung entspringt nicht ihrer Abgehobenheit, sondern umgekehrt dem Wunsch ihrer Anhänger in Volk und Medien, sie mögen sich so bürgerlich, wenn nicht kleinbürgerlich verhalten wie sie. Einem König den Hang zur Großwildjagd und erotische Eskapaden vorzuhalten (wie in Spanien oder Schweden geschehen) ist lächerlich. Solche Erziehungsideen beenden die soziale Ausnahmerolle der monarchischen Existenz und kappen die Verbindung zur Vergangenheit, in der nun einmal Könige Mätressen hatten und Großwild jagten. Auch die Heirat mit Bürgerlichen ist kein Anlass zu populistischem Frohlocken; die Monarchie verbindet sich auf diese Weise mit Milieus, über denen sie eigentlich stehen sollte – sie wird Partei; besonders nachdrücklich im Falle der Mutter des gerade gefeierten britischen Thronfolgers, die aus einer Familie von Selfmade-Millionären stammt, also aus just dem Margaret-Thatcher-Milieu, das dem sozialen Gewissen Britanniens so großen Schaden zugefügt hat. Als Teil eines Jetsets von Parvenüs ist ein König für seine Aufgabe verloren, das Ganze einer Nation, einschließlich der Verlierer, zu verkörpern.