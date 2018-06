Wie ist die Situation an den Unis?

Knapp 60.000 Bewerbungen für einen Studienplatz sind bis zum Einsendeschluss vor zehn Tagen an der Universität Köln eingegangen – für 8.000 Plätze im kommenden Wintersemester. Manche Abiturienten lassen nichts unversucht, um ihre Chancen zu erhöhen. Einer, heißt es, habe sich gleich für 50 Fächer beworben. "Es wird eng werden", sagt der Uni-Rektor Axel Freimuth, "wir starten mit Volllast." Die Hochschule, jetzt schon eine der größten bundesweit, hat ihre Kapazitäten deutlich ausgebaut und bietet im Vergleich zum Vorjahr 2500 zusätzliche Studienplätze an. Trotzdem werden viele Bewerber abgewiesen werden: Es gibt keinen einzigen Studiengang mehr, in den man sich nach dem Abitur einfach so einschreiben kann. Für alle 140 Studiengänge an der Uni Köln, die zu einem ersten akademischen Abschluss führen, gilt ein Numerus clausus (NC). Das heißt, die vorhandenen Plätze werden in erster Linie nach der Abiturnote vergeben, ein kleinerer Teil auch nach Wartezeit. Für Rektor Freimuth ist das ein Akt der Notwehr: "Wir können nicht jeden nehmen, der zu uns kommen will, das könnte die Uni gar nicht verkraften, die Studiengänge müssen studierbar bleiben."

Droht eine Katastrophe?

Im kommenden Wintersemester strömen schätzungsweise 490.000 Studienanfänger in Deutschland an die Hochschulen, allein in Nordrhein-Westfalen (NRW) werden es wegen des doppelten Abiturjahrgangs 123.000 sein, hat das Wissenschaftsministerium errechnet – so viele wie noch nie. Das wird zu Engpässen führen und zu Frust und Enttäuschungen bei Schulabgängern, die nicht in ihr Wunschstudium starten können. Nach einer auf acht Jahre verkürzten Gymnasialzeit werden sie vor der Uni ausgebremst. Der nordrhein-westfälische Philologenverband warnt bereits vor einer Katastrophe für die beiden jetzigen Abiturjahrgänge. "Die Hochschulen schrauben den Numerus clausus seit Jahren nach oben", kritisiert der Verbandsvorsitzende Peter Silbernagel.

Gibt es zu wenig Plätze?

Die Einschätzung des Philologenverbands ist reichlich alarmistisch. Auch wenn sich die Zahl der Studienberechtigten durch die doppelten Abiturjahrgänge sowie die ausgesetzte Wehrpflicht weiter erhöht, gibt es bundesweit, rein theoretisch, genügend Studienplätze. Bund und Länder investieren über 10 Milliarden Euro, um bis 2015 insgesamt 625.000 zusätzliche Plätze aufzubauen. NRW hat sogar vier neue Fachhochschulen gegründet. Tatsache ist jedoch: Es gibt nicht in allen Fächern an allen Orten genügend Plätze. In NRW wurden, politisch-gesellschaftlich gewollt, vor allem Kapazitäten in den Ingenieurwissenschaften und an Fachhochschulen ausgebaut. Das passt aber nicht unbedingt immer zu den Studienwünschen der Abiturienten, die lieber Jura oder BWL studieren wollen. Das war schon immer so, doch durch die stark gestiegene Bewerberzahl hat sich die Situation nun verschärft. Die Nachfrage ist mancherorts deutlich höher als das Angebot, vor allem in beliebten Fächern wie Betriebswirtschaftslehre, Psychologie und Rechtswissenschaften sowie in attraktiven Städten wie Köln, Berlin oder Hamburg.

Freie Studienplätze Infobox Hier sind noch Plätze frei: Management Wer gerne BWL studieren möchte und kein Spitzenabitur hat, kann an die Universität Erfurt ausweichen und dort das Fach Management als Nebenfach im Bachelorstudiengang studieren. Als Hauptfach lässt sich dazu eine Sprache kombinieren; Anglistik/Amerikanistik etwa ist auch zulassungsfrei. Bewerbungen sind noch bis zum 1. September bei der Uni möglich. BWL Betriebswirtschaftslehre lässt sich auch an einigen wenigen Fachhochschulen zulassungsfrei studieren, beispielsweise an der Hochschule Lausitz in Senftenberg. Dort kann man sich noch bis zum 4. Oktober für einen Bachelorstudiengang BWL einschreiben. Dauer: 7 Semester. Biologie Eines der beliebtesten Studienfächer wird tatsächlich an einer der beliebtesten Hochschulen des Landes zulassungsfrei angeboten: an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Allerdings ist der Studiengang kein Bachelor-, sondern ein Lehramtsstudium, wahlweise für Grundschule oder Gymnasium. Eine Einschreibung ist bis zum 27. September möglich. Jura Als Studiengang mit dem Abschluss Staatsexamen sind die Rechtswissenschaften an allen Unis bundesweit mit teilweise hohen NCs belegt. An der Universität Göttingen kann man Jura zumindest auf Bachelor zulassungsfrei studieren. Bewerben kann man sich bis 30. September.

Wie schotten die Unis sich ab?

Es gibt deutschlandweit derzeit 9.470 Studiengänge, die zu einem ersten akademischen Abschluss führen, zumeist ein Bachelor oder in Medizin, Jura und Lehramt ein Staatsexamen. Die Hälfte davon, genau 50,5 Prozent, ist zulassungsbeschränkt, das heißt, es gibt in diesen Fächern mehr Bewerber als Plätze. Die andere Hälfte ist frei zugänglich, hier kann sich jeder, unabhängig von der Abiturnote, einschreiben. In NRW sind 56 Prozent der Erststudiengänge mit einem NC belegt. Es gibt zum einen bundesweit zulassungsbeschränkte Studiengänge, das sind alle medizinischen Fächer und Pharmazie. Die Bewerbung läuft zentral über die Stiftung für Hochschulzulassung, die frühere Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen (ZVS). Und es gibt örtliche Zulassungsbeschränkungen für sehr nachgefragte Studiengänge an einer Hochschule. Diese werden jedes Jahr neu festgelegt.