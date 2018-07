Britta Brand will wieder arbeiten

Sieben Briefe. Sieben Absagen. Und immer hieß es: "Entschuldigung, aber wir haben keinen Platz für Ihren Sohn in unserer Krippe." Anton stört das nicht. Er fängt gerade an, die ersten Laute zu formen. Quietschen kann er auch schon. Seine Mutter ist weniger gut gelaunt. "Am 18. März 2014 muss ich wieder arbeiten gehen", sagt Britta Brand. Deshalb ist sie heute in die neue U3-Servicestelle der Stadt München gekommen. Jeden Tag schieben hier Eltern auf dem Weg zu einem Beratungsgespräch ihre Kinderwagen durch die Flure. Sie alle verbindet, dass sie beim Roulette um einen Betreuungsplatz leer ausgegangen sind.

U3 – das steht seit Beginn des Krippenausbauprogramms der Bundesregierung im Jahr 2007 für alle Kinder unter drei Jahren. Sie sind der Grund für die Nervosität der Verantwortlichen in den Städten und Kommunen, denn am 1. August tritt der Rechtsanspruch für einen Krippenplatz in Kraft. Alle in Deutschland lebenden Kinder haben dann von ihrem ersten Geburtstag an ein Recht auf Betreuung.

In München hat man viel gebaut und aufgestockt in den vergangenen Jahren. Es wird nicht alles fertig sein bis zum Stichtag. 5400 Plätze entstehen noch bis zum Jahresende. Die meisten dieser Krippenplätze sind längst vergeben. Aber die Sachbearbeiterin der Servicestelle spricht von einem "gewissen Kontingent", das der Stadt noch zur Verfügung stehe. "Wir gehen gemeinsam mit Ihnen auf die Suche", sagt sie. Britta Brand zieht die Augenbraue hoch und einen Collegeblock aus der Tasche. Ein ganzes Blatt voller Fragen hat sie sich aufgeschrieben: Gibt es Wartelisten, auf welchem Platz stehen wir? Welcher Fahrtweg zu einer Krippe ist zumutbar? Wer berät mich, wenn ich klagen will?

Britta Brand war im dritten Monat schwanger, als sie ihr ungeborenes Kind in mehreren Krippen anmeldete. "Wird schon klappen", dachte sie und freute sich auf das Baby. Vor ein paar Wochen dann flatterten die Absagen ins Haus. Sie meldete sich bei zwei Elterninitiativen an, erfolglos. Die Verzweiflung trieb sie zu einer privaten Einrichtung: 820 Euro pro Monat sollte dort eine sechsstündige tägliche Betreuung für Anton kosten, dafür warb man mit Yoga und bilingualer Förderung. Britta Brand fand das absurd. Anton spricht noch nicht mal richtig Deutsch, und entspannen kann er sich am besten bei seinem Mittagsschläfchen. "Konzepte interessieren mich schon lange nicht mehr. Ich habe ja sowieso keine Wahl", sagt sie. Ihr Mann pendelt jeden Tag ins Münchner Umland. Wenn Britta Brand wieder arbeiten geht, wird sie es sein, die Anton zur Krippe bringen und dort wieder abholen muss. Doch wenn sie bis März keinen Platz findet, kann es passieren, dass ihr Arbeitgeber die Stelle in München anderweitig vergibt. Britta Brand weiß, dass es nicht unüblich ist, dass Frauen nach der Elternzeit ihren Arbeitsbereich wechseln müssen, in ihrem Fall aber könnte es sein, dass sie an einen neuen Standort, irgendwo in Deutschland, versetzt wird. Es hängt nicht weniger als ein Stück Lebensplanung an diesem Krippenplatz – und ihr Familienglück.

Claudia Janke beruhigt Verzweifelte

Acht neue Arbeitsplätze hat die Stadt geschaffen, um Münchner Eltern aus ihrer Verzweiflung zu holen. Man setze damit auf Kooperation statt auf Konfrontation, sagt die Leiterin der U3-Servicestelle Claudia Janke. Es klingt ein bisschen wie auswendig gelernt. Aber in diesen Tagen kommt es eben auf jedes Wort an. Klar verstehe man, dass Mütter und Väter wütend und frustriert und teilweise auch in Panik seien, sagt sie. Umso wichtiger sei es nun, die Eltern in ihrer Enttäuschung abzuholen und gleichzeitig klarzumachen: Wir von der Servicestelle kennen die Lösung, wir haben den Überblick. Im Idealfall laufen bei Janke und ihren Kollegen nun alle Meldungen über noch freie Krippenplätze zusammen. Fragt sich bloß: Welche sollen das sein? "Viele Eltern bewerben sich doppelt und dreifach, da kann es sein, dass Plätze zurückgegeben werden", sagt Janke.

Genau weiß in München zurzeit niemand, wie viele Plätze am 1. August wirklich fehlen werden. 2760 "Elternkontakte" habe es seit der Eröffnung der Servicestelle Anfang April gegeben. 20 bis 60 Anfragen beantworten die Mitarbeiter pro Tag. Die Stadt hat fast 1400 Bedarfsfragebögen verschickt, um die genauen Wünsche der Familien zu klären. Demzufolge geht die Behörde nun davon aus, dass noch rund 560 Krippenplätze bis Ende 2013 fehlen werden. Eine optimistische Annahme. Andere Berechnungen kommen auf viel höhere Zahlen. In München könnte genauso gut eine Lücke von bis zu 3000 Plätzen klaffen.

"Ich hoffe, dass wir für alle Eltern einen Platz finden werden", sagt Janke. Zwar sei noch nicht geklärt, welche Wegezeiten für Eltern und Kinder zumutbar seien, aber man halte am Wunschprinzip fest: Anders als in anderen deutschen Kommunen dürfen die Eltern in München selbst entscheiden, ob sie ihr Kind in eine Krippe oder zu einer Tagesmutter geben. "Wir drängen da niemanden in eine Richtung", sagt Janke, die weiß, dass die meisten Eltern die Verlässlichkeit der Krippen bevorzugen. Britta Brand wird sich trotzdem über die Angebote der Tagesmütter informieren müssen. Ihre Planungssicherheit ist nach dem Besuch in der Servicestelle nicht gerade größer geworden. Sie geht so ahnungslos, wie sie gekommen ist. Unter den jungen Münchner Familien ist das Betreuungsthema längst zur Neiddebatte geworden. "Einen Platz zu bekommen gleicht einem Sechser im Lotto", sagt Britta Brand. "Wer einen hat, traut sich kaum, davon zu erzählen, weil man weiß, dass man alle anderen nur noch mehr frustriert."

Susanne Herrmann und Rainer Schweppe können nicht mehr tun

Fünf Etagen über der U3-Servicestelle stehen keine Kinderwagen mehr auf dem Flur. Die Not der Eltern sitzt den Mitarbeitern hier oben jedoch täglich im Nacken. Der Stadtschulrat Rainer Schweppe muss nur aus dem Fenster schauen, hinunter auf die Bahnsteige des Münchner Hauptbahnhofs, um zu sehen, wie sehr München wächst. Immer mehr Menschen kommen in der Stadt an, um zu bleiben. 1,6 Millionen Einwohner soll München bald haben. Für Schweppe heißt das: Es wird noch mehr Kinder geben. Und Eltern, die es sich nicht mehr leisten wollen und können, dem traditionellen bayerischen Familienmodell zu folgen: Mutter am Herd, Vater bei der Arbeit. Allein die Miete einer Wohnung verschlingt in München oft ein einziges Gehalt. Hinzu kommt, dass die frühe Fremdbetreuung schon lange keine Rabenmutter-Diskussionen mehr auslöst. Im Gegenteil: Die Ankündigung des Rechtsanspruches auf einen Krippenplatz hat große Erwartungen geweckt. Nun fordern die Familien mit Selbstverständlichkeit ein, was ihnen versprochen wurde.

10.000 neue Krippenplätze sind in den letzten 13 Jahren in München entstanden. "Wir haben gebaut, wo wir nur konnten", sagt Schweppe. 39 Prozent der Null- bis Dreijährigen werden zum Stichtag in München betreut. Bis zum Jahresende sollen es 46 sein. Aus Elternbefragungen weiß Schweppe allerdings, dass eigentlich 60 Prozent einen Platz für ihr Kind benötigen.

Für die CSU ist der Krippenausbau im SPD- geführten München ein willkommenes Wahlkampfthema. Kein Anlass wird verpasst, um das Fehlen eines zentralen Vergabesystems für Kitaplätze oder das schlechte Zeitmanagement bei der Planung von neuen Krippenbauten zu kritisieren. Rainer Schweppe und seine Kollegin Susanne Herrmann, Abteilungsleiterin für den Bereich Kita, schütteln über solche Vorwürfe nur den Kopf. "Wir haben wirklich alles getan, was wir konnten", sagt Herrmann. Die Statistiken zeigen, dass München unter den westdeutschen Großstädten auf den vorderen Plätzen angekommen ist. Trotzdem: Die Familien, die keinen Platz bekommen, können die Betreuung für ihre Kinder am Ende einklagen. Wenn es darum geht, wird Rainer Schweppe einsilbig. "Für uns ist das alles Neuland. Wir müssen sehen, wie wir das hinbekommen."

Christina George leitet eine nagelneue Krippe

Der Zettel an der Fensterscheibe in der Angererstraße 7 in München-Schwabing ist nicht zu übersehen: "Für unser Team suchen wir Erzieher und Kinderpfleger." Vor einigen Monaten hing an derselben Stelle der Hinweis: Hier entsteht eine neue Kinderkrippe. Anmeldungen ab sofort möglich. Im Handumdrehen waren die Plätze bei "Julchen" vergeben. Die Krippe liegt im Erdgeschoss einer dieser Neubauten, wie man sie in vielen Großstädten sieht. Schlichte Eleganz, weiß verputzt. Dahinter ein schmaler Streifen Garten, hier spielen die Kinder.