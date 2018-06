Man soll heute nicht "man" sagen. Man soll "ich" sagen. In jeder Psychotherapie ist das die Lektion Nummer eins. Nur Anfänger formulieren Sätze wie: "Man hat ja gar keine Lebensfreude mehr." Eingefuchste Klienten sagen: "Ich finde mein Leben zum Kotzen." Wenn Martin Heidegger noch unter uns weilte, müsste er für eine Neuauflage seines Werkes Sein und Zeit die Kapitel, in denen es um das "man" geht, stark umschreiben oder am besten ganz rauslassen.

Noch vor zwanzig Jahren war es im Journalismus undenkbar, einen Leitartikel oder eine Kritik zu schreiben, in der das Wort "ich" vorkommt. Das hat sich schwer geändert. Das "ich" ist auf dem Vormarsch, im Journalismus wie auf dem Buchmarkt. Man – oder meinetwegen ich – könnte jetzt lange darüber nachdenken, warum. Wahrscheinlich hat es mit der Dialektik von Anonymität und Authentizität zu tun. Oder mit der Sichtbarkeit des Subjekts im Medienzeitalter. Wie auch immer: Die Bücher, in denen Autoren von sich selbst sprechen, wenn sie ein Thema referieren, ob es um Zornesfalten oder Pflegenotstand geht, die Menge dieser Bücher nimmt rasant zu.

Es gibt aber in dieser schriftlichen Ich-Kultur kleine Unterschiede. Bei vielen Autoren wirkt das "ich" eitel, wichtigtuerisch und ein bisschen peinlich. Aber keineswegs bei allen. Was aber machen die nicht peinlichen, nicht eitlen Ich-Autoren anders? Das ist gar nicht so leicht zu definieren. Ich – also wirklich ich – glaube, sie geben ihrem "ich" einen Dreh hin zum "man". Sie sprechen von sich als einzelner Person, aber sie betrachten sich zugleich von außen als irgendeine ganz allgemeine Person. Es ist wirklich nur ein kleiner Dreh, und er benötigt eine perfekt dosierte Prise Ironie.

Wiebke Porombka kann das fabelhaft. Sie ist die Spitzenkönnerin des Ich-Sagens. Wiebke Porombka ist Literaturkritikerin. Außerdem ist sie Fußballfan. Um genau zu sein: Die 1977 in Bremen Geborene ist Werder-Fan. Es gibt Schlimmeres. Ein Werder-Fan muss keine Angst haben, dass es in seinem Gefühlsleben zu wenig Auf und Ab gibt. Über ihre Leidenschaft für Werder und für den Fußball allgemein hat Wiebke Porombka nun ein vergnügliches, stilistisch herausragendes Buch geschrieben. Sie gehört nicht zu den Frauen, die den Fußball mögen, seit es schick ist. Sie hängt am Fußball, seit sie am 13. Oktober 1982 von ihrem Bruder beim Fernsehschauen eine Ohrfeige bekam. Deutschland spielte gegen England. Wiebke Porombka war fünf und quatschte rein.

Man möchte aus jeder Seite einen Satz zitieren ("Biertrinkerin und Dame sein ist in meiner Familie nie ein Widerspruch gewesen" – "Häufig frage ich mich, ob mein Leben anders verlaufen wäre, wenn das Schicksal mich an eine andere Mannschaft gebunden hätte"), aber das wirklich Entscheidende dieses Buches ist die Verwendung der Ich-Form. Das minimal ins "man" gedrehte "ich" öffnet unversehens einen großen Bedeutungsraum um die persönliche Erzählung. Selten wurde so deutlich und so plastisch, dass Fußballfans echte Gläubige sind und der Fußball in säkularisierten Gesellschaften den vakanten Platz der Religion einnimmt.