DIE ZEIT: Frau Gedeck, in Hunger auf Leben, Brigitte Reimanns filmischer Biografie, haben Sie 2004 die Hauptrolle übernommen. Was wussten Sie über Reimann, als das Angebot kam?

Martina Gedeck: Ich kannte sie nicht. Ich bin in Bayern aufgewachsen. Brigitte Reimann war in der DDR fast jedem ein Begriff, aber im Westen war das anders. Wir haben uns in der Schule kaum mit dem Osten Deutschlands und seiner Literatur beschäftigt – leider.

ZEIT: Warum haben Sie die Rolle angenommen?

Gedeck: Ich habe mir sofort Brigitte Reimanns Bücher, auch ihre Tagebücher, besorgt. Wer nur eine Zeile von ihr liest, merkt: Sie hatte etwas mitzuteilen. Sie war eine faszinierende Persönlichkeit, ein lebenszugewandter, engagierter Mensch. Und sehr im Austausch mit anderen, das hat mir gefallen. Mit welcher Ernsthaftigkeit und Leidenschaft sie die Dinge des Lebens anging, ist ja etwas Seltenes. Sie hatte eine große Wirkung auf jeden, der ihr begegnete.

ZEIT: Wie war das für Sie, in diese Welt der frühen DDR einzutauchen?

Gedeck: Das war sehr interessant und neu für mich. Nicht so sehr das Politische, aber das alltägliche Leben, das sich da plötzlich auftat. Reimanns Tagebücher sind ein wunderbares, kluges und mitreißendes Zeugnis dieser Zeit, der fünfziger bis siebziger Jahre, in denen so eine Aufbruchstimmung herrschte. Manchmal war es für mich so, als wäre ich dabei gewesen.

ZEIT: Was beeindruckte Sie an Reimann?

Brigitte Reimann Dieser Tage wäre Brigitte Reimann, 1933 in Burg bei Magdeburg geboren, 80 Jahre alt geworden. Die Autorin, in der DDR schon zu Lebzeiten berühmt, starb 1973 in Ost-Berlin an Krebs – Franziska Linkerhand, ihr Hauptwerk, erschien postum. Von 1959 bis 1964 war Reimann mit Siegfried Pitschmann (1930 bis 2002) verheiratet. Er galt als literarische Hoffnung, blieb aber in ihrem Schatten.

Gedeck: Das Schreiben war für sie Berufung. Und gesellschaftlicher Auftrag. Das schwingt immer mit in ihrer Literatur. Geistige Freiheit hieß für sie, unbequem zu sein. Gleichzeitig ist ihre Sprache genau gebaut, sehr klar und unpathetisch. Reimann verstand bei allem Realismus etwas von Poesie. Was für eine kongeniale Mischung! Ihr Roman Franziska Linkerhand ist ein Wahnsinnswerk. Und ihre Tagebücher sind ein großer Schatz.

ZEIT: Die Ehe Reimanns mit dem Schriftsteller Siegfried Pitschmann erscheint im Film als sehr leidenschaftlich, aber auch eigenartig harmonisch.

Gedeck: Es war wohl eine Beziehung auf Augenhöhe. Wer den Briefwechsel und die Tagebücher liest, spürt, wie verliebt die beiden gewesen sein müssen, wie leidenschaftlich sie miteinander umgingen. Und sie waren ehrlich zueinander. Später verliebte sich Brigitte Reimann in einen anderen, Hans Kerschek. Das hat sie Siegfried Pitschmann nicht verheimlicht – nein, man führte eine offene Dreierbeziehung.

ZEIT: Sie brach ihm damit auch das Herz. Was, glauben Sie, faszinierte Reimann damals an Pitschmann?

Gedeck: Sie beschreibt ihn als sehr feinfühligen Mann, der sie verstand, der sie liebte und bei dem sie sich aufgehoben und sicher fühlte. Ich kann mir vorstellen, dass es für sie schön war, jemanden zu haben, mit dem sie sich über das Schreiben austauschen konnte. Sie ist ja in diesen Jahren erst in die Schriftstellerei "hineingewachsen". Er hat sehr an sie geglaubt. Als Schriftsteller war Pitschmann ein ganz anderer Typ: Reimann war Schnellschreiberin, er rang mit jedem Wort.

ZEIT: Warum hat sie ihn später für besagten Hans Kerschek verlassen?

Gedeck: Ich nehme an, dass die Anziehungskraft, die von Kerschek ausging, groß war. Sie konnte und wollte sich dem nicht entziehen. Manchmal ist das so im Leben. Trotzdem ist sie Pitschmann als Mensch treu geblieben.

ZEIT: Beziehungen zu zwei Männern gleichzeitig, mehrere Scheidungen, wildes Eheleben – das war auch in der DDR nicht üblich.

Gedeck: Damals küsste man sich auch nicht offen auf der Straße – Reimann hat es trotzdem getan. Und dann, als sie deswegen öffentlich angegriffen wurde, einen flammenden Artikel geschrieben. Sie war immer vorne dran, wenn es darum ging, Dummheit und Unfreiheit zu bekämpfen. Sie hat Stellung bezogen, sich nicht stumm stellen lassen. Andererseits war sie aber auch Staatsschriftstellerin, wurde nicht zu knapp mit Orden ausgezeichnet.

ZEIT: Haben Sie dafür eine Erklärung?

Gedeck: Ja, schon. Reimann hatte erlebt, wie das "Dritte Reich" unterging. Wie die DDR gegründet wurde, geradezu als Gegenentwurf. Als junge Frau glaubte sie an die DDR, sie wollte helfen, eine neue Gesellschaft aufzubauen.