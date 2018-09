Die Chronik der Unterwerfung Amerikas durch die Europäer kennt viele grausige Kapitel. Umso mehr erstaunt diese Geschichte: die Geschichte des Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Der spanische Edelmann war 1527, also 35 Jahre nach Kolumbus, in die Neue Welt gekommen. Er blieb ein Jahrzehnt, durchquerte den nordamerikanischen Subkontinent von der Südspitze Floridas bis zur Pazifikküste Mexikos. Doch nicht als Sklavenjäger oder Missionar, nicht sengend und segnend zog er durchs Land, sondern als Beobachter mit teilnehmendem Blick.

Gekommen war er freilich wie fast alle Europäer jener Zeit, um zu erobern. Cabeza de Vaca, geboren 1490 im andalusischen Jerez als Spross eines nicht sehr wohlhabenden Adelsgeschlechts (dessen Mitglieder sich bereits in anderen Erdteilen als Konquistadoren hervorgetan hatten), gehörte zur Expedition seines Landsmanns Pánfilo de Narváez.

Narváez hatte wenige Jahre zuvor, 1520, vergeblich versucht, den berühmten Hernán Cortés, den Eroberer des Aztekenreiches, in Mexiko zu stürzen. Als er, zurück in Madrid, weiter gegen Cortés intrigierte, beschwichtigte ihn der König, indem er ihn zum Statthalter der Ländereien nördlich des Golfes von Mexiko ernannte – ein klangvoller Titel, der indes wenig bedeutete, waren diese Gebiete doch Terra incognita.

Sogleich rüstete Narváez unter Einsatz seines gesamten Vermögens für eine große Expedition. Am 17. Juni 1527 stach er mit fünf Schiffen und 600 Mann Besatzung von der andalusischen Küste aus in See, um sein neues Land im Namen der Krone in Besitz zu nehmen. Mit an Bord: Cabeza de Vaca, als stellvertretender Kommandant und Königlicher Schatzmeister.

Das ambitionierte Unternehmen steht von Beginn an unter keinem guten Stern, auch weil sich Narváez als unfähig erweist. Nach dem Urteil seiner Zeitgenossen ist der Statthalter zwar mutig, aber auch anmaßend und taub für Ratschläge. Schon gleich nachdem die Flotte den Atlantik überquert und Santo Domingo erreicht hat, desertieren 140 Mann. Narváez heuert neue Leute an, nimmt Pferde an Bord und setzt nach Kuba über. Zwei Schiffe, die er entsandt hat, um Lebensmittel an Bord zu nehmen, sinken während eines Tropensturms vor Trinidad. "Mit den Schiffen gingen 60 Mann und 20 Pferde unter", notierte Cabeza de Vaca später in seinem Buch über die Narváez-Expedition, das 1542 unter dem selten ehrlichen Titel Schiffbrüche erschien.

Der Statthalter sieht sich gezwungen, auf Kuba zu überwintern. Am 20. Februar sticht er wieder in See, nun mit fünf Schiffen und 400 Mann. Wieder überraschen ihn heftige Stürme. Als die Küste Floridas am 12. April 1528 in Sicht kommt, ist die Hälfte der 80 Pferde schon verloren. Die Schiffe folgen der Westküste bis zur Tampa Bay. Dort geht Narváez an Land und pflanzt die Standarte auf.

Was er in Florida zu finden hofft, ist nicht weniger als ein zweites Aztekenreich, ein zweites Tenochtitlán, voller Schätze, wie sein Intimfeind Cortés sie erbeutet hat. Er lässt Indianer fangen, um sie zu befragen. Die Indios verstehen nicht, was die Fremden wollen. Narváez jedoch glaubt ihren Gesten entnehmen zu können, dass im Norden eine prachtvolle Siedlung liege, überreich an Gold und Silber.

Kurz darauf begeht Narváez einen schweren Fehler: Er beschließt, seine Expedition aufzuteilen. Am 1. Mai 1528 verkündet er die Absicht, mit einem Teil der Männer ins Landesinnere vorzustoßen, während die anderen weiter an der Küste entlangsegeln sollen. Cabeza de Vaca versucht, Narváez von seinem Vorhaben abzubringen. "Ich entgegnete, man dürfe unter keinen Umständen die Schiffe verlassen." Das Risiko, sie nie wiederzusehen, sei zu groß. Man habe kaum Vorräte, wisse nicht, wo man sei, kenne die Stämme hier nicht. Doch Narváez ignoriert die Einwände und beschuldigt seinen Stellvertreter vor versammelter Mannschaft der Feigheit.

Die Gier treibt Narváez. Am Abend lässt er jedem, der ihn begleitet, zwei Pfund Schiffszwieback und ein halbes Pfund Speck aushändigen, dann brechen sie in die Wildnis Floridas auf: 300 Mann, darunter 40 hoch gerüstete Reiter, fünf Franziskaner, einige Beamte und Cabeza de Vaca. Es beginnt ein Marsch, der sich zu einer wahren Tortur entwickelt. Der Proviant ist rasch verzehrt, sie finden kaum etwas zu essen, und die Einheimischen begegnen ihnen zunehmend feindlich. Als sie nach Durchquerung ungezählter Flüsse, Sümpfe und Wälder das Gebiet der Apalachee erreichen, entpuppt sich, was in ihren Tagträumen ein zweites Tenochtitlán gewesen ist, als Indianerdorf. Sie finden ein bisschen Nahrung, ein paar Felle, sonst nichts.