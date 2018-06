Einer muss an der Spitze laufen, als gutes Beispiel voran, einer muss der Gesellschaft den Weg weisen. Dieses Credo steckt im Wahlprogramm der Grünen: "Die ökologische Transformation der Wirtschaft wollen wir durch einen Top-Runner-Ansatz vorantreiben", erklärt der Spitzenkandidat Jürgen Trittin. Er meint damit nicht sich persönlich oder die Partei, sondern Kühlschränke, Computer und Waschmaschinen.

Die Geräte und Maschinen von morgen sollen nur noch so viele Ressourcen verbrauchen dürfen wie die Effizienzvorreiter von heute, die sogenannten Top-Runner. Alle Produkte, die dahinter zurückfallen, sollen nach einiger Zeit mit einem Verkaufsverbot belegt werden. So will Trittins Partei "die grüne industrielle Revolution" beschleunigen. In Japan wird das Top-Runner-Prinzip bereits seit dem Jahr 1999 eingesetzt, um den Stromverbrauch zu senken.

Allzu revolutionär ist die Idee also nicht. Selbst bei Bundesumweltminister Peter Altmaier (CDU) rennt Trittin eine offene Tür ein: Das Ministerium wirbt bereits mit dem Top-Runner-Ansatz – und geht sogar noch einen Schritt weiter als die Japaner. Es müsse darum gehen, "die Umweltwirkungen von Produkten insgesamt kontinuierlich zu reduzieren" – und nicht nur auf erhöhte Energieeffizienz zu achten. Genau das fordern nun auch die Grünen.

Eine solche Erweiterung des Top-Runner-Ansatzes wäre ambitioniert. Soll der Kühlschrank der Zukunft nicht nur wenig Strom verbrauchen, sondern auch unter Einsatz von möglichst wenig Energie und Rohstoffen hergestellt werden, drohen Zielkonflikte. Das schrieb die japanische Wissenschaftlerin Naoko Tojo bereits 2005 in einer Studie. Denn was ist besser: die aufwendiger hergestellte, aber Strom sparende Waschmaschine? Oder der womöglich zu 100 Prozent recycelbare Stromfresser?

Ein weiteres Problem ist ein realpolitisches, denn auch die EU-Politiker waren zwischenzeitlich nicht untätig: Über sogenannte Ökodesign-Richtlinien haben die Europäer seit 2005 eigene Regeln für die Energieeffizienz von vielen Geräten aufgestellt.

Die Vorgaben entstehen hier durch Marktstudien und Expertenbefragungen. Bekannteste Folge: das Glühbirnenverbot. Das japanische Top-Runner-Prinzip in seiner Ursprungsform würde mit den bestehenden EU-Vorgaben konkurrieren. Allerdings schließen sich die Regelungen grundsätzlich auch nicht aus.

Welcher Ansatz besser funktioniert – Top-Runner oder Ökodesign –, ist nicht eindeutig geklärt. Ein Vorteil des japanischen Modells: Es hilft bei der raschen Definition von Zielen. Was heute die Besten schaffen, müssen morgen alle können. In der EU ist für die Zielsetzung ein kompliziertes Abstimmungsverfahren nötig.

Trotzdem: Der Fortschritt in Sachen Geräteeffizienz ist in Japan auch nicht größer als in Europa. Der Ingenieur Hans-Paul Siderius und der Wirtschaftswissenschaftler Hidetoshi Nakagami verglichen 2012 die Einsparungen im Stromverbrauch – je nach Gerät war mal dieser, mal jener Ansatz überlegen. Fernseher haben sich in Japan schneller verbessert, doch bei den Klimaanlagen liegt Europa vorne.

Eine Kombination beider Ansätze wäre der Königsweg, sagen Forscher wie Martin Pehnt vom Heidelberger Institut für Energie- und Umweltforschung (Ifeu): Um die schlechtesten Geräte schnell aus dem Markt zu verbannen, taugten die Vorgaben der Ökodesign-Richtlinie; parallel sollte die öffentliche Hand die besten Produkte gezielt fördern. Dafür schlägt Pehnt unter anderem vor, den Beschaffungsämtern vorzuschreiben, dass sie nur noch Top-Runner einkaufen.

Auch die Grünen können sich eine solche Kombination von Top-Runner und Ökodesign vorstellen. Doch damit kann Ex-Umweltminister Trittin seinen Amtsnachfolger Altmaier immer noch nicht überholen. Der hat seine Strategie bereits an den Vorschlägen des Ifeu orientiert.

Wer vorprescht, sollte schauen, ob vorne schon jemand läuft.