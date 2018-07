In einer Woche brennen in der Schweiz Lampions, Höhenfeuer und Feuerwerk. Kinderaugen werden glänzen und patriotische Herzen glühen. In Stadt und Land werden Raketen und Böller eine Tonspur bilden, die an Dokumentarfilme über chinesische Neujahrsfeiern oder den Syrienkonflikt erinnert. In den 1.-August-Weggen werden Fähnchen mit Schweizerkreuz stecken, Großväter werden (wie jedes Jahr) zu einem Vortrag über die verschiedenen Landeshymnen vor Einführung des "Trittst im Morgenrot daher" ausholen, Großmütter darob (auch wie jedes Jahr) die Augen verdrehen und die Jungmannschaften das alles nicht weiter ernst nehmen. Hauptsache, es knallt ordentlich.

In diese Zeit der Vorbereitungen fiel eine Meldung, die es auf die Titelseite eines Pendlerblattes schaffte. Ausländer: Null Bock auf Schweizer Pass hieß die kuriose Schlagzeile. Kurios, weil: Verglichen mit dem Rekordstand von fast 14000 Wiedereinbürgerungen von ehemaligen Schweizerinnen und Schweizern im Jahr 1953 hätten die nur vier Wiedereinbürgerungen des damals letzten statistisch verfügbaren Jahres eigentlich zu folgender Schlagzeile führen müssen: Inländer: Null Bock auf Schweizer Pass. Noch nie gab es so wenige Wiedereinbürgerungen, seit die Statistik geführt wird.

Noch kurioser ist, dass es überhaupt zu dieser Schlagzeile kam. Denn sie lautete nicht: Einbürgerungen: Trend rückläufig, was die Ursache offen gelassen hätte. (Weniger Gesuche? Höhere Ablehnungsrate wegen mangelnder Voraussetzungen? Hinterhältigere "Schweizermacher"? Alles in Kombination?) Sondern sie verortete den Grund für die sinkenden Einbürgerungszahlen einzig und allein in einem geschwundenen Interesse am Schweizer Pass, was vielleicht nicht einer gewissen Plausibilität entbehrte, würde es zum Beispiel mit der Anzahl ausgestrahlter ländlicher Heile-Heidi-Welt-Sendungen des Schweizer Fernsehens in Verbindung gebracht. Wurde es aber nicht.

Ohne einen solchen Zusammenhang braucht es für die Schlagzeile eine unausgesprochene Annahme. Nämlich die, dass der Schweizer Pass so etwas wie die höchste aller in einem Menschenleben erreichbaren Weihen und deshalb für etwa sieben Milliarden Menschen erstrebenswert sei. Und zwar bedingungslos.

Anita Fetz ist Basler Unternehmerin und SP-Ständerätin

Anders gesagt: Aus der Schlagzeile blinzelte das blanke Unverständnis eines, sagen wir, FC Zürich-Fans darüber, dass es Menschen gibt, die einem FC-Basel-Fanclub angehören – und das auch noch gerne: Menschen, die überhaupt nicht daran denken, das zu ändern. Aus welchen, sagen wir, für GC-Fans unverständlichen Gründen auch immer. Und die fromme Seele ahnt: Aus der Schlagzeile sprach gekränkter Stolz. In seiner emotionalsten Färbung: der gekränkte Nationalstolz.

Das Thema hat erwartungsgemäß die Kommentarspalten im Internet mit Hunderten Leserbeiträgen geflutet – da Nationalstolz oft blind macht, leider nicht darüber, was die Schweiz ausmacht und wie wir sie so gestalten können, dass sie auch im globalisierten 21. Jahrhundert das bleibt, was sie ist: ein tolles, erfolgreiches Land, für das wir uns gerne einsetzen und das unsere Heimat ist. Manchmal halt auch ohne Schweizer Pass.

Vielleicht sind Kommentarspalten ganz einfach der falsche Ort für solche Überlegungen. Außerdem birgt das Internet sogar in patriotischer Hinsicht Irritationspotenzial: Wenn Sie auf der Internetseite der Bundesbehörden dort, wo die Landeshymne von den Basler Madrigalisten gegeben wird, dem Link "Der Schweizerische Nationalfeiertag" folgen, wird auf Ihrem Bildschirm ein neuer Text erscheinen. Einer, der von Ben Vautier sein könnte und seinem Weltausstellungsmotto "La Suisse n’existe pas" zur späten Ehre gereicht: "Seite nicht gefunden". Honi soit qui mal y pense!

Nächste Woche in der Kolumne "Nord-Süd-Achse": Der Tessiner Financier Tito Tettamanti