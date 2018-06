Wahlen in Simbabwe sind in der Regel eine deprimierende Angelegenheit, bei der Oppositionelle drangsaliert und Stimmen manipuliert werden – und bei der am Ende Robert Mugabe gewinnt. Am 31. Juli wählen die Simbabwer wieder einen Präsidenten. Doch dieses Mal kann sich der 89-jährige Diktator seines Sieges nicht wirklich sicher sein. In den eigenen Reihen wächst Widerstand. Für noch größere Aufregung aber sorgt ein Whistleblower, der seit Monaten auf Facebook Regierungsskandale offenlegt. "Baba Jukwa" lautet sein Deckname. Seine wahre Identität hat bislang niemand herausgefunden – und wenn, würde er (oder sie) es womöglich nicht überleben.

Baba Jukwa heißt "Vater von Jukwa". Seine Facebook-Seite zeigt statt eines Fotos die Comic-Zeichnung eines alten Mannes mit Schnauzbart und Halbglatze. Er sei, sagt der Autor über sich, ein "besorgter Familienvater" und ein Mitglied von Zanu-PF, der Partei von Robert Mugabe. Binnen weniger Monate hatte die Seite über 250.000 Follower, die nun regelmäßig mit Skandalen und Enthüllungen aus der Innenwelt der Zanu-PF (Zimbabwe African National Union-Patriotic Front) versorgt werden. Gleich einer der ersten Einträge hatte es in sich: Laut Baba Jukwa hat die Regierungspartei, deren Freunde in der afrikanischen Nachbarschaft rar geworden sind, Malawis Präsidentin Joyce Banda als Wahlkampf-Unterstützerin von Mugabe eingekauft – für die Beteiligung an einer Diamantenmine.

Es folgten Details über Korruptionsfälle und Sexaffären innerhalb der Regierung. Manches ist mehr Klatsch als Enthüllung, anderes aber erweist sich im Nachhinein als bittere Wahrheit. Als das Zanu-Parteimitglied Edward Chindori-Chininga darüber berichtete, wie sich Politiker an den simbabwischen Diamanten bereichern, prognostizierte Jukwa, der Mann habe nicht mehr lange zu leben. Einige Tage später starb Chininga bei einem Autounfall. Da hatte Simbabwe seinen Whistleblower. Staatspräsident Robert Mugabe höchstselbst versprach eine Belohnung von 300.000 Dollar, falls jemand ihm den Namen nennen würde.

Mugabe hat aber auch so Schwierigkeiten genug. In der Öffentlichkeit halten sich Gerüchte über seinen schlechten Gesundheitszustand, und innerhalb der Zanu begrüßen keineswegs alle, dass er seine dreißigjährige Herrschaft um eine weitere Amtszeit verlängern will. Bereits jetzt ist die Wahl eine Farce. Das Vorwahlchaos ist ähnlich groß wie 2008, als Mugabe im ersten Wahlgang von seinem Konkurrenten Morgan Tsvangirai vom oppositionellen Movement for Democratic Change (MDC) besiegt wurde und sich dann mit Schlägertrupps und Unterstützung ehemaliger Weggefährten aus den Befreiungskriegen – allen voran aus Südafrika – doch ins Amt prügelte.

Mugabes "Green Bomber", eine gewalttätige Jugendgruppe, instruiert seit Monaten die Bewohner der Dörfer mit entsprechendem Nachdruck, wem sie ihre Stimme zu geben haben. Stimmzettel, Urnen und Wahllokale fehlen, auf den Wählerlisten tauchen die Namen längst Verstorbener auf. Staatsbedienstete durften bereits im Vorfeld wählen, damit Mugabe seine Chancen besser einschätzen kann. Zu allem Überfluss verkündete MDC-Generalsekretär Tendai Biti, von den 120 Millionen Dollar, die man für die Finanzierung der Wahl brauche, fehlten noch 95 Millionen.