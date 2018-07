In Paris wird demnächst die S-Bahn-Linie "RER G" eröffnet. Sie hält an jeder der sechs Zwischenhaltestellen genau eine Minute lang. Zwischen zwei aufeinanderfolgenden Haltestellen beträgt die Fahrzeit immer eine ganzzahlige Anzahl von Minuten, und diese Fahrtzeiten sind alle verschieden. Des Weiteren wurde bereits Folgendes bekannt:

Von Gare St-Lézard nach Bois-du-Bourgogne zu fahren dauert dreimal so lang wie von Rumeur-Simferopol nach Porte de Trompleuil. Von Pond-noeuf aus dauert es zu jedem der beiden Endhalte exakt gleich lang. Von Cigale aus ist man doppelt so schnell in Gare St-Lézard wie in Bois-du-Bourgogne. Von Gare St-Lézard aus ist man schneller in Rumeur-Simferopol als in Pond-noeuf. Die Fahrtzeit von Rumeur-Simferopol nach Place de Cliché ist die Summe der Fahrtzeiten von Bois-du-Bourgogne nach Rumeur-Simferopol und Place de Cliché nach Chance-et-Lycée. Man kommt genauso schnell von Cigale nach Gare St-Lézard wie von Bois-du-Bourgogne nach Place de Cliché. Porte de Trompleuil ist eine Endhaltestelle, und die reine Fahrtzeit zum anderen Endhalt ohne die Wartezeiten an den Zwischenhalten beträgt weniger als zwei Stunden.



Können Sie den Fahrplan bestimmen?

Lösung aus Nr. 30:

Slowcopy 100 Kopien: Von jedem Doku jede Seite einmal, dann 75 weitere Kopien, bspw. von Seiten aus Doku D.



Schreibwarengeschäft: Jede Seite von Doku B, drei der vier Seiten von Doku F sowie jede Seite von Doku E doppelt.



Restlichen Kopien bei Copyfast.



Nina bezahlt 10,00+93,47+56,95=160,42 Euro