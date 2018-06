Hätte es Günther nicht gegeben, wäre das größte Heavy-Metal-Festival der Welt wohl nur ein Dorffest geblieben. Wacken, 1992: Der 26-jährige Thomas Jensen kommt zu Günther in die Bank, er braucht Geld. Jensen erinnert sich so an das Gespräch: "Du, Günther, wir können Saxon buchen, Alter! Für den August, fürs Fest!" "Echt?! Und wie viel kostet das?" "Wir brauchen 25.000 Mark..." Günther arbeitet bei der Raiffeisenbank und ist der Nachbar von Thomas Jensen, dem Gründer und Veranstalter des Wacken Open Airs.

Heute ist Thomas Jensen 47 Jahre alt. Er spricht mit norddeutschem Akzent, der aus dem "e" ein "ä" macht und jedes "t" weich werden lässt. "Gündär" gab Jensen damals den Kredit für Saxon, eine Heavy-Metal-Band aus England, die zu den bekanntesten in Europa zählte und Bands wie Metallica beeinflusste.

Am 21. August 1992 traten sie in Wacken auf. 3.500 Menschen kamen. Heute sind es mehr als 75.000 Besucher. Und auf dem (längst ausverkauften) Rockfestival spielen Anfang August 130 Bands.

An 362 Tagen im Jahr ist Wacken ein ruhiger, kleiner Ort in Schleswig-Holstein mit 1800 Einwohnern, das Open Air sorgt für den Ausnahmezustand. Dann kommen Zehntausende in schwarzen T-Shirts mit Stierschädelskelett drauf, dem Logo des W:O:A, des Wacken Open Airs. Durch den Dokumentarfilm Full Metal Village der Koreanerin Cho Sung-Hyung ist das Festival auch für Zuschauer zum Ereignis geworden, die noch nie da waren.

"Fisch vorlegen und so etwas, das konnte ich schon"

Man könnte Thomas Jensen als jemanden beschreiben, der sich hochgearbeitet hat, aber das würde es nicht treffen. Er hat sich nie einem System unterworfen. Dass das Wacken Open Air heute das bekannteste und größte Heavy-Metal-Festival der Welt ist, liegt an der Dorfgemeinschaft in Wacken, an Menschen wie Günther, an Bands wie Saxon und vor allem an Jensen selbst.

An diesem Tag sitzt Thomas Jensen im Landgasthof Zur Post, Hauptstraße 25 in Wacken, olivfarbener Teppichboden mit Postkutschen drauf, Furniermöbel, weiße Tischdecken. Heute wird über die Verkehrslage während des Festivals diskutiert, über den Status quo und das, was man verbessern könnte. Das Meeting wirkt eher wie ein Familientreffen: Volker, den Rettungsdienstleiter, kennt Jensen noch aus Schulzeiten, Manfred ("Mannie") vermietete Jensen einst die erste Bühne, und mit dem Festival-Hausmeister, einem Hessen mit Ring im Ohr und randloser Brille, ist Jensen seit 1995 befreundet. "Wir ham de Dreck von de Gass gefresse", sagt der Mann. Zusammen haben sie schwere Roadie-Arbeit gemacht, so etwas schweißt zusammen.

Als Jugendlicher hat Jensen in diesem Landgasthof bedient, "Fisch vorlegen und so etwas, das konnte ich schon". Damals trug er die Haare ganz kurz, heute sind sie schulterlang, ein paar graue Strähnen stehen wie Antennen ab. Zehn Mark verdiente er die Stunde, später dann ein bisschen mehr. Donnerstags war immer Knobeltag, daran erinnert er sich Jensen noch, und auch an diesem Tag, einem Donnerstag, sitzen drei Männer an der Theke, vor sich drei Würfel, Korn und Bier.

Direkt neben dem Landgasthof steht das Elternhaus von Thomas Jensen. Wo heute ein Blumenladen ist, war früher der Lebensmittelmarkt des Vaters, oben drüber wohnte die Familie. Jensen war der "Freak" der Familie, so beschreibt er sich selbst, nicht wegen seines Äußeren, sondern weil er ständig auf der Suche war. Seine beiden Geschwister lernten Blockflöte spielen, er nicht, "das war mir zu albern". Und früh war klar, dass sein Bruder den Laden des Vaters übernehmen würde, obwohl Jensen der Ältere war. "Einzelhandel war mir zu unaufregend", sagt Jensen.

Mit 13 Jahren baute Jensen zum ersten Mal eine Bühne auf. Ein Bekannter seines Vaters veranstaltete in der Gegend eine rollende Disco, Jensen durfte mitfahren und bei der Montage helfen. Dabei interessierten den Jungen nicht etwa die technischen Details, schon damals ging es ihm um die große Show, um die Bands und darum, dass die Leute zufrieden sind. "Ich wollte nie wissen, wie ein Verstärker funktioniert", sagt Jensen.

Auf dem Tisch vor ihm hat sich eine hügelige Landschaft aus Visitenkarten gebildet, alles Angebote von Unternehmern, die ein Teil des Events sein und mitverdienen wollen. Jensens iPhone klingelt ununterbrochen. Er parkt Anrufe, um andere entgegenzunehmen.

Inzwischen gilt Wacken als gute Referenz: Wer beim Open Air Klos aufstellt, schreibt sich das auf die Internetseite. "So eine große Veranstaltung muss sauber durchgeführt werden", sagt Jensen. "Bei uns war das immer so." Wohl auch deswegen pilgern immer mehr Menschen jährlich nach Wacken.