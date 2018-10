Man kann in Berlin seinen Abend in einer Sporthalle verbringen, in der Rollschuhpartys stattfinden. Man holt sich an der Bar einen Drink und fährt auf seinen Rollschuhen die ganze Nacht im Kreis.

Ich persönlich finde es interessanter, zu trinken, ohne dabei Rollschuh zu laufen. Es könnte eine Frage des Alters sein, denn ich stelle fest, dass ich mir auch sonst die eine oder andere tantenhafte Meinung gönne. "So viele Tattoos?", denke ich manchmal, wenn ich mich umsehe. "Warum?" Bald ist es so weit, und ich verstehe die Fahrkartenautomaten nicht mehr. Es geht schneller, als man denkt, und plötzlich ist man nicht mehr jung.

Ich muss jedenfalls nicht einmal in eine Bar oder in ein Restaurant gehen, um etwas zu trinken. Ich sitze auf dem Bett, am Tisch, auf dem Balkon und trinke was. Man könnte sagen, dass es meine Lieblingsbeschäftigung ist. Gern darf sich jemand zu mir gesellen, aber allein ist es auch gut, wie bei jedem schönen Hobby.

Manche werden jetzt denken, dass ich mir eine handfeste Substanzabhängigkeit eingehandelt habe. Darauf möchte ich erwidern: Alkoholsucht ist schlimm, aber man sollte nicht immer gleich von Abhängigkeit sprechen, wenn jemand etwas einfach sehr, sehr gern mag. Beziehungsweise sollte man sich von ein bisschen Abhängigkeit nicht gleich nervös machen lassen. Dann ist man eben ein bisschen abhängig. Wenn man jemanden liebt und nicht ohne diesen Menschen leben will, ist man schließlich auch ein bisschen abhängig. Das geht nicht anders. Liebe ohne Abhängigkeit ist nicht zu haben.

Das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung in Wiesbaden hat herausgefunden, dass die Leute heute deshalb auf Kinder verzichten, weil sie die Abhängigkeit, die die Liebe zu Kindern mit sich bringt, nicht in ihrem Leben haben wollen. Abhängig von der Unabhängigkeit, könnte man das nennen. Von irgendetwas ist man offenbar sowieso immer abhängig. Anscheinend gibt es Leute, die süchtig sind nach Bleaching-Streifen, die man sich nachts auf die Zähne klebt, damit sie weiß werden. Sie bekommen nicht genug davon, bis ihre Zähne durchsichtig sind. Und wenn man versucht, sich das Rauchen abzugewöhnen, kann es sein, dass man am Ende von Nikotinkaugummis abhängig ist.

Jeder sucht sich etwas, was ihm die kurze, beschwerliche Existenz auf Erden leichter macht. Ich bin meiner Familie dankbar, dass sie mir das Trinken beigebracht hat. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass bei uns zu Hause eine Flasche Mineralwasser auf dem Tisch gestanden hat, dafür immer eine Flasche Weißwein. Mein Vater versteht bis heute nicht, warum alle immer so viel Wasser trinken. Nur im Sommer, wenn es draußen sehr heiß ist, sagt er am Abend eines langen Tages: Leute, jetzt trinke ich ein schönes Glas Wasser!