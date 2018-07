DIE ZEIT: Sie haben Telefon, Fax und sogar einen Computer. Herrscht bei Ihnen nicht strengstes Mittelalter?

Bert M. Geurten: Im Büro unseres Trägervereins leben wir natürlich im 21. Jahrhundert. Aber auf der Baustelle, in unserem "heiligen Bezirk", da veranstalten wir so viel 9. Jahrhundert wie möglich.

ZEIT: Eine karolingische Klosterstadt im 21. Jahrhundert mit den Mitteln des 9. Jahrhunderts zu bauen, das klingt ein wenig versponnen...

Bert M. Geurten 63, hatte die Idee zur Klosterstadt Meßkirch.

Geurten: Das dachte der Bürgermeister von Meßkirch auch, als ich ihm die Idee zum ersten Mal vorstellte. Dann packte er die Abgeordneten des Stadtparlamentes in einen Bus und fuhr nach Guédelon ins Burgund, wo seit 1996 eine mittelalterliche Burg gebaut wird – mit den Methoden der damaligen Zeit. Die Stadträte waren fasziniert von der Atmosphäre dort. Außerdem zieht Guédelon jedes Jahr mehr als 300.000 Besucher an, was ebenfalls ein gutes Argument war. Seit Juni ist unsere lebende Baustelle für alle Interessierten geöffnet.

ZEIT: Sie sind ja nicht vom Fach, also kein Archäologe, sondern studierter Betriebswirt und Radiojournalist. Wie kamen Sie darauf, eine ganze Klosterstadt aus dem Boden zu stampfen?

Geurten: Ich bin aus Aachen und hatte dort im Stadtmuseum schon als Kind ein Modell des berühmten St. Galler Klosterplans gesehen. Der Plan zeigt die mustergültige Anlage eines karolingischen Klosters. Historiker vermuten, dass er im Scriptorium Karls des Großen in Aachen angefertigt worden ist, es existiert aber heute nur eine Kopie von der Bodenseeinsel Reichenau, die um 830 nach Christus entstanden ist. Der Plan hat mich fasziniert. Vor ein paar Jahren dann sah ich eine Reportage über Guédelon und dachte, so etwas will ich auch machen. Doch die sogenannte Ritterzeit, die im 13. und 14. Jahrhundert ihre Blüte hatte, scheint mir, mit Verlaub, etwas ausgelutscht zu sein. Dazu gibt es sehr viele Quellen, das meiste ist uns bekannt. Im 9. Jahrhundert hingegen kann man noch etwas entdecken. Außerdem verehre ich als Aachener Karl den Großen sehr.

ZEIT: Und warum gerade in Meßkirch?

Geurten: Reiner Zufall. Eigentlich wollte ich das Projekt in der Nähe von Aachen realisieren, fand aber keine Politiker, die sich dafür begeistern konnten. In Meßkirch hat der Bürgermeister Feuer gefangen und seinen Stadtrat ins Boot geholt.

ZEIT: Auf der Baustelle gibt es wirklich keine Maschinen, keinen Strom, keinen Kran?

Geurten: Nichts dergleichen. Da sind wir konsequent. Unsere derzeit 25 Mitarbeiter machen alles mit ihren eigenen Händen. Alle unsere Handwerker sind mittelalterlich gekleidet, mit Lederschürzen, Leinenhemden, Beinwickeln und Holzschuhen. Für die Transporte benutzen wir Ochsenkarren. Vier Ochsen werden gerade von uns angelernt. Ochsen als Zugtiere gibt es ja bei uns nicht mehr. Die müssen das erst trainieren.

ZEIT: Gab es Probleme mit dem Tierschutz?

Geurten: Ein heikles Thema! Wir durften nämlich kein Joch benutzen, das den Ochsen früher vor die Stirn gehängt wurde. Erlaubt ist nur ein um den Hals gehängtes Kummet, aber das war im 9. Jahrhundert noch nicht bekannt. Um eins klarzustellen: Wir müssen natürlich die gesetzlichen Bestimmungen einhalten. Das gilt auch für den Arbeitsschutz. Unsere Steinmetze tragen alle moderne Schutzbrillen, da lässt sich gar nichts machen. Eigentlich sind auch speziell verstärkte Arbeitsschuhe Pflicht auf einer Baustelle. Zum Glück gibt es aber in Baden-Württemberg eine Regelung, wonach auch Holzschuhe als Arbeitsschuhe verwendet werden dürfen.