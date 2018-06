Da ist nichts Auffälliges an dieser Straßenkreuzung in Berlin-Mitte, auf der sich Bauzäune und Bushaltestellen nicht von denen an der nächsten Ecke unterscheiden. Nur ein Streifen dunkles Kopfsteinpflaster hebt sich vom Grau des Asphalts ein wenig ab. Hier stand sie, die Mauer. 28 Jahre lang riss sie Berlin auseinander.

Vom Grenzübergang an der Heinrich-Heine-Straße ist nichts mehr zu sehen. Das Haus für die Passkontrolle stand früher da, wo heute nur noch ein einfacher Bürgersteig entlangführt. "Da ging es hinaus, in den Osten", sagt Burkhart Veigel und blickt schräg über die Straße. Für einige Augenblicke ist er wieder der Student aus West-Berlin, der in den Ostteil der Stadt gelangen will. Er schiebt ein Buch wie einen Ausweis durch einen unsichtbaren Schalter und dreht sich um: "Hier haben sie die Passierscheine rausgegeben."

Aufrecht steht er da am ehemaligen Grenzposten, ein energischer älterer Herr, dem man die 75 Jahre nicht ansieht. Autos rauschen vorbei, es ist laut. Doch Veigel erklärt unbeirrt die Regeln, nach denen damals gespielt wurde. Die Taktik, mit der er einst DDR-Bürgern die Flucht in den Westen ermöglicht hat. Ein Spiel, das er damals fast jeden Tag gewann.

Burkhart Veigel ist Schwabe. Er konnte Autoritäten nie leiden, war ja froh gewesen, von zu Hause ausziehen zu können, wo sie ihm den Glauben an Gott und ihren Pietismus mit Schlägen beibringen wollten.

Grenzen und Gesetze mag er bis heute nicht. Eine Zeit lang hatte er versucht, Jura zu studieren, was aber nie zu ihm gepasst hat. Medizin, das gefiel ihm viel besser, "da hatte schon immer derjenige recht, der helfen konnte". Und er hat vielen Leuten geholfen in den neun Jahren seines Medizinstudiums an der Freien Universität (FU) Berlin. Gemeinsam mit Freunden verhalf Veigel rund 650 Menschen zur Flucht in den Westen.

Der Student reiste gerade mit seiner Schwester durch Griechenland, als um Ost-Berlin eine Mauer gebaut und in der Nacht vom 12. auf den 13. August 1961 die deutsch-deutsche Grenze scharf nachgezogen wurde. Veigel hatte davon gehört, aber die Konsequenzen verstand er noch nicht. Erst zu Beginn des Wintersemesters im Oktober 1961 erfuhr er, dass 400 seiner Kommilitonen an der FU Berlin nicht weiterstudieren durften, weil sie im Osten lebten.

Die Stimmung in Ost-Berlin erschien ihm schon vor dem Sommer 1961 beklommen, wenn er manchmal hinüberfuhr, um ins Theater zu gehen. "Ich habe in dieser Zeit viel mit meinen Freunden darüber diskutiert, wie man die Welt ordnen sollte", erinnert er sich. "Und dort traf ich dann Menschen, die nicht reden durften, ja die nicht mal denken durften, was sie wollten." Das traf Veigel an seiner empfindlichsten Stelle: "Menschen sollen in Freiheit leben können, das ist für mich unheimlich wichtig."

Am 30. Oktober 1961 schloss sich Burkhart Veigel einer Gruppe studentischer Fluchthelfer an, die sich an der FU gebildet hatte. Von nun an fuhr er morgens nicht mehr in den Hörsaal, sondern nach Ost-Berlin. Er bereitete vormittags jene Flüchtlinge vor, die am nächsten Tag fliehen würden, klingelte an ihren Wohnungstüren und stellte sich mit vereinbarten Codesätzen vor wie: "Ich bringe die sieben Gerbera für deine Großmutter." Wenn die Antwort lautete: "Aber die hatte doch schon gestern Geburtstag", überreichte er den Kommilitonen ein Chemieskript, in dem, zwischen komplizierten Formeln versteckt, Name und Herkunftsland ihrer neuen Identität auf Zeit standen. Ihre gefälschten Pässe erhielten sie oft erst am Tag der Flucht.

Unter den Fluchthelfern hieß Veigel damals "Schwarzer", seiner dunklen Haare wegen. Inzwischen sind sie grau geworden, aber sein schneller Gang ist vielleicht noch ein Überbleibsel aus jener Zeit, in der er immer auf der Hut sein musste.

Die Universität fand Veigel zu radikal, er sollte aus dem Wohnheim ausziehen

Am Abend eines jeden Tages in Ost-Berlin traf er sich am Grenzübergang Heinrich-Heine-Straße mit den Flüchtlingen, die ihre Dokumente bereits am Tag zuvor von ihm erhalten hatten. Sicherheitshalber wollte er sie bei der Passkontrolle hinter sich wissen. Sie sollten ihn aber nicht ansehen, sondern sich ganz beiläufig hinter ihm einreihen.