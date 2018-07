Bei unserem ersten Treffen haben Berthold Beitz und ich über alles geredet, nur nicht über die Firma. Wir haben darüber gesprochen, wo wir herkommen, dass wir beide aus einfachen Verhältnissen stammen, vom Land, dass wir beide evangelisch sind. Er hat drei Kinder, ich vier. Wir haben oft über diese privaten Dinge gesprochen. Sein einziger Auftrag an mich war, die Zukunftsfähigkeit des Konzerns sicherzustellen, damit er das Versprechen erfüllen könne, das er Alfried Krupp gegeben hat: das Erbe zu bewahren. Ganz in diesem Sinne hat Berthold Beitz mir im ersten Gespräch, in dem er sich entschied, mir das Amt des Vorstandschefs zuzutrauen, gesagt: "Sie werden Dinge verändern, anpacken müssen, und ich werde Ihnen dafür die Rückendeckung geben." Denn Beitz wusste, dass es erheblicher Veränderungen bedurfte, auch wenn er nie über Details gesprochen hat. Dafür, sagte er, seien andere zuständig. In die Zahlenwelt wollte Beitz nicht mehr einsteigen, sondern in allgemein verständlichen Worten erklärt bekommen, was getan werden muss.

In der Öffentlichkeit ist das oft anders beschrieben worden. Aber in den zweieinhalb Jahren, die ich ihn erlebt habe, hat er als Ehrenvorsitzender im Aufsichtsrat nie das Wort ergriffen. Wenn eine schwere Entscheidung anstand, wie etwa, als es darum ging, die Edelstahlsparte und damit eine Wurzel des Konzerns zu verkaufen, haben wir ihm unsere Entscheidung erläutert, und er hat diese mitgetragen. Bis zuletzt hat er sich für das Wohl des Konzerns engagiert und sich notwendigen Veränderungen nicht verschlossen.

Heinrich Hiesinger ist Vorstandschef von ThyssenKrupp

Grundvoraussetzung dafür waren bei ihm Vertrauen und Unabhängigkeit – im Denken und Handeln. Nur so können gegenseitiger Respekt und Wertschätzung entstehen, die unser Miteinander geprägt haben. Auf dieser Grundlage konnten Herr Beitz und ich auch kritische Themen offen miteinander besprechen und gemeinsam lösen.

Dazu gehörte auch, das Verhältnis zwischen Konzern und Stiftung an einigen Stellen neu zu ordnen, um Stiftung und Unternehmen zu schützen. Unter anderem haben wir Herrn Beitz geraten, das Entsenderecht der Stiftung in den Aufsichtsrat auf den Stand des heutige Corporate Governance Codex zu bringen. Auch die Nutzung der Jagden und des Firmenflugzeugs haben wir neu geordnet. Mit einer Liste aller Veränderungen bin ich schließlich in die Stiftung gegangen, um diese mit Berthold Beitz abschließend zu besprechen. Er stand damals am Fenster und sagte: "Herr Hiesinger, ich bin wirklich erleichtert und dankbar, dass wir das alles neu geregelt haben."