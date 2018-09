Vor zehn Jahren hat mich Berthold Beitz gefragt, ob ich im Kuratorium der Stiftung einen Platz einnehmen möchte. Denn ein wissenschaftlicher Mediziner ist immer wieder gefragt, wenn es gilt, Anträge auf Fördergelder für medizinische Forschungen zu bewerten. Beitz hat, das ist meine Erfahrung, solche Personalentscheidungen durchaus emotional getroffen. Wenn er einem Menschen einmal vertraute, dann entstand daraus eine lebenslange Verbindung – es sei denn, es kam zu Enttäuschungen. Zugleich hat er zu den Menschen, die er mochte und denen gegenüber er sehr treu war, bis auf gelegentliche kleine Gesten keine emotionale Nähe gesucht, sie nicht zugelassen. Ostentative Vertrautheiten mochte er nicht. Das machte einen Teil seiner Autorität aus.

Die letzte, mutigste Entscheidung von Berthold Beitz war diejenige, sich von Gerhard Cromme zu lösen. Es war sicher auch die schwerste Entscheidung der vergangenen Jahre, denn Berthold Beitz hat keine gedankliche Alternative zu Gerhard Cromme gehabt. Dennoch hat er sich am Ende durchgerungen, zu sagen, es wäre Gerhard Crommes Aufgabe gewesen, zu verhindern, dass der Konzern in eine so schwierige Lage gerate, wie es nun einmal geschehen sei. Der Trennung ging dann, das konnte man mitbekommen, ein Prozess voraus, der sich über Wochen hinzog. Beitz hat sich diesbezüglich immer wieder mit Vertrauten besprochen.

Thomas Brandt Professor Thomas Brandt (69) ist Hirnforscher und leitet das Institut für Klinische Neurowissenschaften an der Ludwig-Maximilians-Universität München

Bis zum Schluss hat Berthold Beitz die Frage diskutiert, wie stark die Verknüpfung von Stiftung und Konzern künftig sein sollte. Ich hatte dazu ein Gespräch mit ihm, in dem ich ihm spontan sagte, dass wir im Kuratorium unabhängig und stolz unsere Aufgabe wahrnehmen sollten, und dies sei die Pflege des Kruppschen Erbes. Die Stiftung hat keine Verpflichtung, Einfluss auf den Konzern zu nehmen, weil die Verantwortlichen dort ohnehin ihren eigenen Weg gehen. Diese Perspektive hat Beitz sehr gefallen, er hat sie in der Runde des Kuratoriums wiederholt. Dort ist heute klar, dass beides in Zukunft getrennt geführt werden muss.

Konzern und Stiftung waren durch die Personen Beitz und Cromme verbunden. Für beide gibt es keinen Nachfolger, und Beitz hat stets gesagt, das Kuratorium wähle seinen Nachfolger, darauf werde er keinen Einfluss mehr nehmen. Ihm wäre es allerdings recht, wenn die Persönlichkeit aus dem Kreis des Kuratoriums kommen würde.