Viel wurde bislang über das Wesen des Vizekanzlers gefachsimpelt. Doch so richtig bis zu seinem Wesenskern konnte bislang noch niemand vordringen. Das blieb nun dem oberösterreichischen Landesfürsten vorbehalten, der seinen Parteichef als kompetent, aber "für eine Zirkusnummer nicht geeignet" charakterisierte. Diese Definition scheint auf den Punkt zuzutreffen. In der Manege käme dem nebenberuflichen Außenminister bestenfalls die Rolle des Weißclowns. Das ist jene etwas melancholische Gestalt, die dem verrückten Treiben der Kollegen mit Nachsicht und leichter Trauer zusieht. Soll man sich ruhig über die anderen munteren Gesellen amüsieren, sollen sie ruhig im Scheinwerferlicht verglühen, der Weißclown bleibt gelassen. Ganz im Gegensatz zu den Dressurnummern der Gewerkschaften, die noch immer mit den uralten Attraktionen zu verblüffen suchen, so als könnten sie die gute, alte Zeit an der Longe durch die Arena führen, steht der Weißclown nur tatenlos herum. Natürlich gibt es auch wahre Künstler in diesem Zirkus. Artisten, die zwar nicht unter Lebensgefahr, aber stets mit dem Risiko, sich zu blamieren, ihre Nummern abspulen. Etwa der Zirkusdirektor, dessen Lachen quer durch die Republik hallt. Nicht zu vergessen der wagemutige Löwendompteur. Sein bester Trick, der inzwischen auch etwas müde wirkt, besteht darin, den Kopf in den Rachen jedweder sozialen Ungerechtigkeit zu stecken. Mag sein, dass bei diesem bunten Treiben gegen Ende der Vorstellung, wenn alle Lichter erloschen sind, der Weißclown wirklich das letzte Wort hat. Das wäre dann allerdings ein echtes Kunststück. Allez hopp!