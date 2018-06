Hier sitzen die finsteren Kerle aus den Boulevardzeitungen: Mörder, Vergewaltiger, Schläger. Keine Mauern und kein Sicherheitspersonal sind zu sehen. Auf den ersten Blick wirkt das Gefängnis in Uitikon, einem beschaulichen und betuchten Vorort von Zürich mit 4.000 Einwohnern, idyllisch. In der Mitte steht das Schlössli, ehemalige Residenz der örtlichen Gerichtsherren. Heute ist in dem Gebäude aus dem 17. Jahrhundert die Gefängnisverwaltung des Maßnahmenzentrums Uitikon (MZU) untergebracht, dem Gefängnis für Jugendliche und junge Erwachsene, die besonders schwere Verbrechen auf dem Kerbholz haben. Hier soll nicht nur weggesperrt und bestraft, sondern auf ein deliktfreies Leben in Freiheit vorbereitet werden. Für viele ein System mit Vorbildcharakter, auch für Österreich.

Seit die Wiener Stadtzeitung Falter vor wenigen Wochen von dem Fall eines 14-jährigen Untersuchungshäftlings berichtete, der von Mitinsassen missbraucht wurde, stehen die unhaltbaren Zustände im österreichischen Jugendstrafvollzug am Pranger. Eine Taskforce im Justizministerium wurde eingerichtet, die sich nun um eine Reform kümmern soll (siehe nebenstehenden Kommentar von Oliver Scheiber).

"Mir schwebt für Jugendliche ein Vollzug wie in der Schweiz vor", sagt Peter Prechtl, Leiter der österreichischen Justizwache. "So offen, wie es geht, mit interdisziplinärem Personal und mit der Möglichkeit, die Jugendlichen außerhalb der Vollzugsanstalten, etwa in Wohngemeinschaften, unterzubringen."

Etwa vier Prozent der jungen Straftäter, die in der Schweiz verurteilt werden, bekommen zusätzlich zur Strafe eine sogenannte Maßnahme aufgebrummt. "Das sind die, von denen wir wissen, dass eine Strafe alleine nichts verändert", sagt Hansueli Gürber, Leiter der Jugendanwaltschaft Zürich. Eine Maßnahme ist mehr als bloße Buße, sie verlangt, eine Ausbildung und eine Therapie zu absolvieren und sich in einer Gemeinschaft zu bewähren. Ist die Maßnahme erfolgreich bewältigt, erlischt die Strafe.

Gürber wird gleich hinzugezogen, wenn ein Jugendlicher von der Polizei verhaftet wird – und bleibt bis zum Ende des Verfahrens und darüber hinaus dran an dem Fall. "Mit manchen arbeite ich bis zu acht Jahre lang zusammen", erzählt er. Der Jugendanwalt schlägt dem Gericht die Maßnahmen vor – die er anschließend begleitet. Eine Untersuchungshaft sei die Ultima Ratio, wird bei rund zwei Prozent der Strafuntersuchungen verhängt und dauert in der Regel ein paar Tage, die in Wohnheimen oder in vom Gefängnisbetrieb separierten Abteilungen abgesessen werden.

Nur die schwersten Kaliber landen nach einer Verurteilung in Uitikon. Seit 30 Jahren ist Michael Rubertus, der Direktor des MZU, im "Geschäft mit schwierigen Jungs". Derzeit wird das Zentrum umgebaut, dann stehen 64 Vollzugsplätze zur Verfügung– alles Einzelzimmer, dreißig davon im geschlossenen, der Rest im halb geschlossenen Bereich. 85 Mitarbeiter sind hier für den Strafvollzug verantwortlich, Sozialpädagogen, Therapeuten und Mitarbeiter in den Betrieben, in denen die Jugendlichen ihre Ausbildungen absolvieren – in der Gärtnerei, dem Blumenladen, dem Bauernhof, der Schreinerei oder der Autowerkstatt. Nur acht Mitarbeiter gehören zum Sicherheitspersonal, sie überwachen die Kameras, bedienen die Telefonzentrale und kontrollieren Besucher.

Auch wenn auf den ersten Blick alles offen und fast gemütlich wirkt, Rubertus ist kein Sozialromantiker oder Anhänger einer Kuscheljustiz. Die gelben Farben an den Türstöcken ließ er übermalen. Grau in grau sind nun die langen Gänge. Für ihn soll die äußere Ordnung die innere Ordnung widerspiegeln. "Wenn es dabei nach Knast aussieht, ist das auch in Ordnung." Nie dürfe man vergessen, dass man hier auch im Justizvollzug sei.

"Wir sind keine Wunderheiler, wir wollen die Jungs nicht erziehen", meint er. Man könne aus jemandem, der im Laufe seiner Sozialisation Schwerkrimineller geworden ist, keinen anderen Menschen mehr machen. "Aber wir können ihnen helfen, zu lernen, mit diesen Risiken umzugehen und sie so zu managen, dass wenn sie wieder in eine schwierige Situation kommen, nicht mehr auf die gleiche Weise reagieren wie zuvor."

Reine Anpassung reicht im MZU nicht aus: "Wenn einer dem Herrn Direktor täglich fünf Mal artig ›Grüezi‹ sagt, ist das zwar nett, sagt aber nichts über die Prognose des jungen Menschen aus." Konfrontativ-fürsorglich nennt Rubertus die Maßnahmen. Alle müssen sich mit ihren Taten und mit sich selbst auseinandersetzen, jeden Tag.