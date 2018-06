Die Frage: Silke und Bernd haben sich in Berlin kennengelernt, haben dort geheiratet und zwei Kinder bekommen. Sie sind inzwischen in der Stadt verwurzelt, Bernd mehr als Silke, denn er kommt aus einem Nest in Brandenburg und hat alle Bindungen dorthin verloren. Silke besucht ihre Eltern oft; sie betreiben ein Schmuckgeschäft in Friedrichshafen und freuen sich, wenn die Enkel dort ihre Schulferien verbringen. Jetzt will der Vater das Geschäft übergeben – an Silke: Der Laden sei eine Goldgrube, Bernd werde auch am Bodensee einen Job finden, die Schulen seien besser als in Berlin. Bernd ist gar nicht wohl bei der Sache. Alle seine Freunde leben in Berlin. Silke ist sich nicht sicher. Sie will ihren Vater nicht kränken, sich aber auch nicht gegen ein klares Votum von Bernd für den Umzug entscheiden.

Wolfgang Schmidbauer antwortet: Bernd sollte auf gar keinen Fall sein Unbehagen unterdrücken. Die seelischen Belastungen durch einen Ortswechsel werden oft unterschätzt. Eine Ehe gerät in eine völlig neue Situation, wenn einer der Partner plötzlich seine Außenkontakte verliert, während sein Gegenüber ein dicht gewebtes soziales Netz zurückgewinnt. Liebesbeziehungen sind in ihrer Hintergrunddynamik durchaus auch ein Mannschaftsspiel; Fair Play fällt schwer, wenn ich alleine auflaufe und mein Partner aber zehn Mitspieler dabei hat. Da Silke sich noch nicht entschieden hat und womöglich nur ihrem Vater zuliebe ihre neue Heimat in Berlin aufgeben würde, sollte Bernd mit ihr lieber nach einer anderen Lösung suchen als dem Umzug an den Bodensee.