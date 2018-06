Es ist der Sommer der Krokodile. Waren es im Bayreuther Siegfried-Finale zwei (mehr platte und graue, wie es sich für die ostalgische Ästhetik des Castorf-Rings gehört), so genügt dem Großen Salzburger Festspielhaus nun eins: ein grasgrünes, umso lustigeres. Der Erfolgsmusiktheatermacher Stefan Herheim inszeniert Wagners Meistersinger als biedermeierliche Puppenstubenposse, und die Festwiese im dritten Akt, auf der Walther von Stolzing sein Preislied singt und der Schuster Hans Sachs die "deutschen Meister" ehrt, gerät zu einem XXL-Kindergeburtstag für Klein Erna: ein Kasperletheater zum drin Rumlaufen! Kasperle und die Prinzessin gaanz groß! Und das Krokodil kann seine Schnauze soo weit aufreißen, als wollte es die Getreidegasse und den Goldenen Hirschen gleich mit verschlingen.

Es ist aber auch der Sommer der traurigen älteren Männer. Ob Frank Castorf, 62 und noch ganz inflammiert von seinen Bayreuther Buhs, bereits dazuzählt? Salzburgs Festspielintendant Alexander Pereira jedenfalls, 65, der nach nur zwei Saisons seinen Sessel wieder räumt, macht keinen fröhlichen Eindruck. Und die Heroen Wagner, 200, und Verdi, 200, denen man an der Salzach mit den Meistersingern und mit Falstaff luxuriös huldigen wollte, auch nicht. Der eine schlurft im Nachthemd über die Bühne und rauft sich die Zipfelmütze, wann immer ihn der Schöpferdrang ankömmt und die deutsche Innerlichkeit plagt; und der andere, ein mächtig beleibter Herr in weinroter Hausjoppe, lässt sich volllaufen oder träumt von seiner Beerdigung. Der mit der Zipfelmütze ist Hans Sachs alias Richard Wagner, der mit der Joppe soll Sir John Falstaff alias Giuseppe Verdi sein. Zwei Alter Egos, wie sie naheliegender, tiefsinniger und komischer nicht sein könnten. Der Schuster als Poet? So viel Ironie hätte man Wagner nie zugetraut! Der Lebemann, der weiß, wie arm die Welt ohne Typen wie ihn wäre? Selbstbewusstsein, dein Name sei Verdi!

Doch von Komik, von Komödie kann in Salzburg keine Rede sein. Bei Falstaff liegt das daran, dass zwar die Grundidee bestrickend ist, der Rest aber bloß neckisch. Das Ganze spielt in der Casa Verdi in Mailand, in jenem Altersheim für mittellose Musiker, das der Komponist selbst gestiftet hat und das noch heute besteht. Ein Sänger (stattlich: Ambrogio Maestri) träumt vom Jungsein, und mit einem Mal bevölkern die Figuren des Falstaff die Räumlichkeiten, mischen sich unter die Alten und ihre Pflegekräfte, und der Sänger darf noch einmal Sir John sein, Shakespeares Ritter von der lüsternen Gestalt. Was hätte Christoph Marthaler daraus gemacht! Eine einzige schief sitzende Kassenbrille, und es wäre klar gewesen, dass es hier nicht um Wäschekörbe geht, die in die Themse gekippt werden, sondern um den Jammer und die Gnade des Älterwerdens. Im Versiegen der Kräfte, sagt Verdis Musik, liegt auch ein Stück Erlösung.

Leider weiß nicht nur Damiano Michielettos Regie von alldem wenig, sondern auch Zubin Mehta am Pult der Wiener Philharmoniker. Der späte Verdi rumst und kracht, als hätte er Arthrose in den Gelenken. Entweder kann Mehta mit dem Augen- und Ohrenzwinkern, das der Musik ihren kühnen Witz gibt, nichts anfangen, oder dies ist schlicht nicht der Sommer der Wiener Philharmoniker. Für Zweites spricht, dass sie auch unter Daniele Gatti in den Meistersingern kaum besser klingen. Das Blech knattert, das Holz pfeift einsam im Wald, die Streicher schludern, und wenn das Wagner-Parlando mal ein bisschen glitzert, dann nur von kurzer, folgenloser Dauer. Eine musikalische Orientierung scheint Gatti weder besitzen noch erreichen zu wollen, seine Temporelationen wirken konfus bis egal. Hat das Orchester darüber vielleicht frühzeitig die Lust verloren?

Stefan Herheim indes wäre kein Liebling des Betriebs, wenn es bei allem Illustrativen und Ausstattungshuberischen (Bühne Heike Scheele) nicht auch Inseln des Regie-Vergnügens gäbe. Die größte stellt Michael Volle dar, der seinen Sachs hinter den Puppenstubenbutzenscheiben als zerrissenen, wahnhaft zerfledderten Charakter zeigt, als Künstler aus Verzweiflung. Volle muss bloß die Backen blähen – und spielt alle an die Wand (einzig Georg Zeppenfelds lupenrein deklamierenden Pogner nicht). Schön auch, wie Stolzing (Roberto Saccà mit feinem Timbre) die Meister im ersten Akt mit der Macht des Gesangs buchstäblich niedermäht. Und natürlich dreht Herheim im Festwiesen-Finale dann am großen dramaturgischen Rad. Sachs hält seine berüchtigte Ansprache von wegen "deutsch" und "echt" und "welscher Tand" und wird dabei von der "Heil!" schreienden Masse verschluckt. Als sie sich wieder teilt, hockt Beckmesser (Markus Werba) da, der Neidhammel und Widersacher, trägt Sachsens Zipfelmütze samt Nachtgewand. Weil jeder ein Künstler ist, der nur einen Wahn pflegt, selbst die kleinste Krämerseele, der dürftigste Geist? Fragt sich, wo Sachs abgeblieben sein könnte. Weg, auf und davon? Nie wieder Nürnberg? Schlimmstenfalls haben ihn einfach die Krokodile gefressen.