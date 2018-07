Waagerecht:

A Ungerade C Die Quersumme ist M waagerecht G Vielfaches von B senkrecht H Palindrom I Die Quersumme ist Q senkrecht K Querprodukt von L senkrecht M Quersumme von A senkrecht O S waagerecht minus C waagerecht Q T waagerecht plus B senkrecht R Palindrom S Vielfaches von Q senkrecht T Palindrom

Senkrecht:

A L senkrecht minus D senkrecht B Quadratzahl C Quersumme von J senkrecht D Palindrom E Quadratzahl F D senkrecht ist Vielfaches des Rückwerts J Vielfaches von C senkrecht L T waagerecht mal R waagerecht N Der Rückwert ist Vielfaches von Q senkrecht P T waagerecht mal R senkrecht Q Primzahl R Palindrom



Lösung aus Nr. 32:

#1##2#3#4, 14#6#7#53, #27##64##, 5321#####, ##57#1246, 761######, #7341####, #####367#, #5624####