Peer Steinbrück steht für eine Große Koalition nicht zur Verfügung. Er werde nicht den "Steigbügelhalter" für Merkel abgeben. Immerhin mal eine Ansage. Aber mich macht sie unglücklich.

Warum bloß diese unvorteilhafte Metapher für die sehr ansehnliche Leistung der Sozis? Steinbrück hatte in der Großen Koalition seine beste Stunde, Seite an Seite mit Merkel die Spareinlagen sichernd. Er ist selbst eine Art Große Koalition, ein unwahrscheinliches Bündnis widerstrebender politischer Instinkte. Es macht keine Freude zuzuschauen, wie er das leugnet.

Manchen in der SPD offenbar auch nicht. Sie glauben nicht an Rot-Grün und lassen nun verlauten, man könne sich die Große Koalition doch vorstellen, allerdings "nicht aus einer Position der Schwäche".

Ich fasse zusammen: Der Kandidat, ein geborener Großkoalitionär, trägt zwar um keinen Preis ein solches Bündnis. Wer aber dennoch Rot-Schwarz will, soll ihn bitte trotzdem wählen, damit die SPD am Wahlabend stark genug ist, sich über seine Schwüre hinwegzusetzen.

Wie bitte? Ich wähle seit genau 30 Jahren. Aber so einen verqueren Deal hat mir noch niemand angeboten.

Sechs Wochen noch. Ich bin Wechselwähler, ich neige dazu, mich mit meinen Wahlentscheidungen herumzuquälen. Aber diesmal bin ich unglücklicher denn je.

Ich habe schon beinahe alle Parteien einmal gewählt, auch Merkels CDU. Beim letzten Mal allerdings die Sozis, um deren totale Demütigung zu verhindern. Das war sentimental, und schlimmer noch: Es hat nichts gebracht, sie sind immer noch deprimiert. Also zu Merkel wechseln? Sie hat jedenfalls Superlaune. Kürzlich hat sie vor lauter Übermut gesagt, ihr Kabinett sei die "erfolgreichste Regierung seit der Wiedervereinigung". Das ist Chuzpe!

Aber wahrscheinlich meint sie ohnehin nur sich selbst. In Merkels wurschtigem Eigenlob steckt eine Botschaft an den Wechselwähler: Du kriegst mich hier nicht weg, mein Lieber. Du kannst vielleicht bestimmen, wer mit mir regiert, aber ich selber stehe nicht zur Wahl. Ich habe Machtoptionen ohne Ende und mache sowieso weiter, zur Not auch noch mal mit Schwarz-Gelb.

Da kriegen wir leider ein Problem. Ja, das Herz des Wechselwählers ist ein beweglicher kleiner Muskel. Ich bin nun mal nicht treu. Stammwähler und Kampagnenmanager finden mich frivol, aber das ist falsch. Es gibt immer mehr von meiner Sorte, manche sagen, wir sind schon 40 Prozent. Wir sind Albtraum und begehrte Beute der Parteien zugleich. Keiner mag uns, aber ohne uns geht nichts. Wir sind das schmutzige kleine Geheimnis der Demokratie. Wir zwingen denkfaule und risikoscheue Parteien aus der Reserve, eben weil es uns gefällt, nicht leicht kalkulierbar zu sein. Wenn uns etwas in die Flucht schlägt, dann das Gefühl, dass wir bereits eingepreist sind.

Genau wie in diesen beiden paradoxen Botschaften von Roten und Schwarzen zum Wahlkampfbeginn: Unser Mann wird höchstwahrscheinlich eh nicht Kanzler, und ebendarum musst du uns wählen. Unsere Frau bleibt sowieso Kanzlerin, egal wo du dein Kreuzchen setzt, da kannst du sie auch gleich wählen.

Tut mir leid, so läuft das nicht. Da muss schon etwas mehr kommen. Ich brauche eine andere Ansprache. Ich will weder angebaggert noch eingeschüchtert werden. Ich brauche keine Geschenke, und ich hasse moralische Erpressung. Ich wähle auf Wirkung, und diesmal habe ich zwei Ziele: Ich will eine starke Regierung – und als Reserveregierung eine sprungbereite Opposition, die jederzeit übernehmen kann. Beides ist nicht im Angebot. Keine Ahnung, wie ich das diesmal hinkriegen soll.

Was machen übrigens die Grünen? Die können ja eigentlich beides, und ich habe sie schon länger nicht mehr gewählt ...