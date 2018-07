Luxus ist, was wir alle wollen, aber nur wenige bekommen. Eine Weile sah es ja aus, als habe der Luxus sich demokratisiert. Seit man das Hotel Vierjahreszeiten auf dem Schnäppchenportal hrs.de buchen kann, scheint Verschwendung für jeden bezahlbar: Einmal im Monat mieten wir uns eine kleine Suite und geben uns der Illusion hin, dass Schampus ein Menschenrecht ist.

Aber Luxus darf nicht wohlfeil sein. Deshalb haben sich die Araber jetzt etwas Neues ausgedacht. Eigentlich kam die Idee aus der Schweiz, dort strickt der Dessoushersteller Sascha Hertli jetzt goldene Unterwäsche, weil den reichen Bankkunden, namentlich den Scheichs, "Gold sehr wichtig" sei. Deren Frauen kaufen im Gegensatz zu den Frauen der reichen Russen übrigens selber ein. Vielleicht sind sie emanzipierter, vielleicht sind die arabischen Männer aber auch zu beschäftigt mit dem Kauf deutscher Rüstungsgüter.

Im ersten Halbjahr 2013 hat Deutschland Waffen für 817 Millionen Euro in die Golfregion geliefert, das meiste ging, für 635 Millionen, nach Katar. Was machen die in Katar mit Panzern? Das Emirat ist ja nicht für Kriege berühmt, sondern eher für die luxuriöse Ausrichtung der Fußball-WM 2022: vollklimatisierte Stadien, damit wir es in der Wüste schön kühl haben. Wahrscheinlich stellen sich die Scheichs ihre Panzer in die Garage, so wie die Rapper ihren Maybach. Nicht zum Rumfahren, nur wegen der Distinktion.

Das Problem am Luxus ist: Er verhält sich proportional zum allgemeinen Lebensstandard. Hebt sich Letzterer, muss vergoldet werden, bis der Arzt kommt. Das ist die Überbietungslogik des Marktes. Man will sich unterscheiden von den neuen Russen oder den peinlichen Amerikanern, die sich in der MTV-Show Pimp my Ride einen Wasserfall in den Jeep einbauen oder die Felgen vergolden ließen. Apropos Gold. Wenn die Panzer in Katar sowieso nur rumstehen, könnte die Firma Rheinmetall sie auch vergolden. Hartmut Jabs von der Swiss Titan AG schickte soeben für 153.000 Euro einen vergoldeten Grill – wohin? Klar, nach Katar.

Die Scheichs in Katar wissen, dass Luxus nicht demokratisierbar ist, weil er sich als Ausnahme von der Regel definiert. Eine luxuriöse Demokratie wäre nicht, wenn sich jeder alles leisten könnte, sondern wenn sich niemand mehr etwas leisten müsste, um glücklich zu sein. Die Scheichs vergessen, dass wahrer Luxus unbezahlbar ist. Der wirklich Privilegierte findet die Kategorie des Bezahlbaren irrelevant. Wahrer Luxus bestünde nicht in goldener Unterwäsche, sondern in dem Privileg, gar keine Unterwäsche zu tragen.