Im nächsten Jahr gibt es einen neuen Film von Roman Polanski. Er wird von Alfred Dreyfus handeln, dem französischen Artillerie-Hauptmann, der 1894 wegen angeblichen Landesverrats angeklagt, entehrt, aus der Gesellschaft verstoßen wurde und nach einem beispiellosen, Frankreich tief erschütternden Skandal rehabilitiert werden musste. Man wird die Geschichte auf das Leben des Regisseurs beziehen. Sie wirkt zwangsläufig als Spiegel von Polanskis eigenen Erfahrungen mit Anklage und Entehrung. Vielleicht wird der Film tatsächlich Polanskis J’accuse! werden – eine Geste des persönlichen und des künstlerischen Überlebenswillens ist schon der Umstand, dass er diesen Stoff für ein Alterswerk auswählte.

Es gibt keinen anderen bedeutenden Filmregisseur, der von Versuchen, das Leben aus dem Werk zu erklären – und dieses aus den spektakulären Ereignissen in seiner Biografie –, so heimgesucht wird wie Roman Polanski. Er hatte Satanisten auftreten lassen, kurz bevor seine Ehefrau von einer satanistischen Sekte ermordet wurde. Der Jude und Überlebende des Krakauer Ghettos erzählte bedrückend vom seelischen Zerfall seiner Figuren, von Hass und Rache, von Verschwörungsopfern und krankhaft Einsamen. Polanski brachte seine Filme durch fragile junge Schauspielerinnen zum Leuchten, durch Catherine Deneuve, Mia Farrow, Sharon Tate oder Nastassja Kinski, bis seine Neigung zu allzu jungen Frauen ihn verführte, eine sexuelle Untat zu begehen. Der Liebling des internationalen Jetsets – am Ende saß er als Greis und Geisel mit elektronischer Fußfessel in einem Chalet bei Gstaad fest.

Das liest sich wie eine unfreiwillige, aber vollkommene Verflechtung von Kunst und Dasein, eben wie ein Filmstoff. Es ist für ein 80-jähriges Leben eigentlich genug, während sich Polanskis Œuvre, verglichen mit anderen cineastischen Veteranen, eigentümlich schmal ausnimmt: 21 Spielfilme (das Dreyfus-Werk schon hinzugerechnet), dazu ein paar Kurzfilme und Operninszenierungen. Unter den großen Produktionen finden sich schlimme finanzielle Misserfolge, manche zu Recht (Piraten), andere unverdient (Macbeth). Darunter gibt es aber auch die großen Werke Rosemary’s Baby, Chinatown und Der Pianist. Im Übrigen sprach Roman Polanski die Stichworte, mittels derer sein Leben und sein Werk gewohnheitsmäßig verhakt werden, fast alle selbst aus, im Wesentlichen in seiner Autobiografie Roman By Polanski von 1984.

Dort wird das Schuldgefühl des überlebenden Juden erwähnt, es ist von der kulturellen Heimatlosigkeit des in Paris geborenen Polen die Rede, der im Swinging London der Sechziger aufblühte, sich nach Hollywood locken ließ, wo er nie Fuß fasste, vom erzwungenen und selbst gewählten Exil in Frankreich, wo er doch noch am ehesten zu Hause ist. Polanski beruft sich auf die Lebensgier des Shoah-Kindes, die zwanghafte Gier nach Sex, Drogen, Ruhm – und darauf, dass er zum verführten Verführer geworden sei. Und natürlich wird auch die bittere Rache erwähnt, die der amerikanische Puritanismus an einem wie ihm zu üben sich nicht nehmen ließ.

Den Deutungsrahmen zimmerte Polanski also selbst. Um es gleich zu sagen: Die beiden neu erschienenen Biografien von Thomas Koebner und Paul Werner gelangen nicht über diesen Rahmen hinaus. Beide Autoren sind ausgewiesene Experten, mit einer eigenständigen, ihren Gegenstand in neues Licht rückenden Sicht warten sie jedoch nicht auf. Werner ist faktenreicher, ausführlicher. Sein Buch enthält viele Verweise auf die große Zahl von Vertrauten und Helfern, mit denen der Regisseur oft jahrzehntelang arbeitete. Es enthält auch mehr Anekdoten, die man schon vergessen hatte und am Ende wieder gerne liest.

Koebner hingegen mobilisiert mehr Bildungswissen. Das ist an sich nicht falsch bei einem Künstler, der literarische Klassiker verfilmte und skrupulös an seinen Drehbüchern mitschreibt. Doch bleiben Verweise auf Beckett oder Kafka sporadisch. Eine ästhetisch anspruchsvollere Werkdeutung oder eine filmhistorische Einordnung kommt auch bei Koebner nicht zustande. Mit einer solchen würden Werk und Leben wieder in Distanz rücken. Dann könnte ein großer Regisseur entdeckt werden, eben nicht als Boulevardstoff, sondern in seiner eigenen Formensprache, die für Polanski seltsamerweise kaum beschrieben worden ist.

Immerhin gibt es bei Koebner Ansätze von Thesenbildung. Über die letzten Arbeiten heißt es: "Jedenfalls häufen sich in dieser Phase, spätestens seit den 1990er Jahren, Filme, die sich unverhohlen als Teile einer ›großen Konfession‹ zu erkennen geben: Filme, die den Blick durch die Fiktion wie durch eine brechende Linse auf das eigene Leben richten." Das ist nicht falsch, aber am Ende mündet doch alles wieder in die lieb gewordene Engführung von Werk und Biografie.

Polanski macht es seinen Interpreten auch schwer, denn ein erkennbares, sich aufdrängendes Muster gibt es in seinem Schaffen nicht. Jeder Film war neu und anders. Auf erfolgreiches Entertainment folgten esoterische Kammerspiele, auf Thriller historische Stoffe, auf zeitgeistige Ironien verstörende Tragödien. Es gibt keinen roten Faden in diesem Werk, Polanski ist keiner Ideologie, keiner Gesellschaftskritik, keiner Generalthese verpflichtet, nicht der Psychoanalyse und auch nicht der Metaphysik. Selbst das Böse, das als Realität auf beinahe tiefkatholische Weise in die Normalität hineinragt, folgt keinem Heilsplan. Das Böse bei Polanski ist innerweltlich und bleibt doch unaufgeklärt. Seine Welten sind weder theologisch noch moralisch organisiert. Und auch wenn er in Los Angeles brillante Filme drehte, bleibt er doch ein Anti-Hollywood-Regisseur, und zwar nicht, weil er sich den dortigen Standards verweigert hätte, sondern aufgrund der Besonderheiten seiner Einbildungskraft.