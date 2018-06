Dienstwagen sind im deutschen Management nach wie vor beliebt, vermutlich vor allem deshalb, weil sich an ihnen der soziale Status ablesen lässt. Na ja, jedenfalls der firmeninterne Status lässt sich an Hubraum und Ausstattung erkennen.

Dabei wird manchmal vergessen, dass es durchaus Arbeitnehmer gibt, die tatsächlich mit ihren Kisten beruflich unterwegs sind, die etwa von Kunde zu Kunde gurken, um Toner, Brillengläser oder Hydraulikpumpen auszuliefern, wenn sie nicht gerade dienstlich im Stau stehen.

Wer seinen Dienstwagen auch am Feierabend und an Wochenenden fahren darf, der muss für dieses Privileg Steuern zahlen. Das Finanzamt erkennt in solchen Möglichkeiten einen geldwerten Vorteil, der genauso wie richtiges Geld mit dem Staat geteilt werden muss. Aber wie viel ist dieser Vorteil wert? Dazu hat der Fiskus die 1-Prozent-Methode erfunden: Ein angenommenes Einkommen in Höhe von einem Prozent des Listenneupreises des Autos muss monatlich versteuert werden. Bei einem Firmenwagen, der neu mit 30 000 Euro in der Liste steht, muss der Fahrer also für einen Vorteil von 300 Euro Steuern nach seinem persönlichen Satz zahlen. Hinzu kommen 0,03 Prozent des Listenpreises pro Kilometer Entfernung für die Fahrten von zu Hause zur Arbeit.

Weil sie das ziemlich viel finden, machen sich viele Dienstwagenbesitzer die Mühe, ein Fahrtenbuch zu führen, mit dem sie den tatsächlichen Anteil der Privatfahrten dokumentieren (oder auch verfälschen).

Das höchste deutsche Steuergericht, der Bundesfinanzhof, hat seine Rechtsprechung jüngst verschärft. Auch wer seinen Dienstwagen ausschließlich beruflich nutzt, muss dies nun mit einem Fahrtenbuch nachweisen können. Kann er das nicht, greift das Finanzamt zu. Einfach zu behaupten, man fahre grundsätzlich nur dienstlich, das funktioniert nun nicht mehr.