Welch toller Slogan: "Weniger belämmert als die anderen." Die Grünen, man ist es ja gewohnt, treffen immer den richtigen Ton. Das auf dem Wahlplakat abgebildete Lamperl soll wohl einen der politischen Mitbewerber darstellen, Pars pro Toto sozusagen. Vielleicht folgt nun bald ein Sujet, auf dem ein Saustall zu sehen ist. Der Werbespruch würde dann dezent auf die Korruptionsvorwürfe gegen andere Parteien anspielen: "Gegen solche Schweinigelei hilft nur ein wöchentlicher Veggie Day." Man sieht, der öde Wahlkampf braucht mehr Tiere, ganz im Sinne der Orwellschen Animal Farm . Die Spatzen pfeifen es ja von den Dächern, dass die roten Parteikassen leer seien. Das ließe sich elegant ummünzen. Der Wahlkampfleiter fliegt auf dem Rücken eines Geiers über die Lande: "Wir fühlen mit euch, der Pleitegeier ist auch unser ständiger Gast." Die Bürger werden über so viel Volksnähe gerührt sein. Derartige Sorgen plagen das Team Stronach natürlich nicht. Da wäre eine Fotomontage von Onkel Frank in einem Feuchtbiotop wahrscheinlich zweckdienlich: "Kröten sind nicht unser Problem!" kann man auf diesem Sujet lesen. Ein Sonderplakat gebührt dem Umweltminister: "Wir wollen aus einer Biene keinen Elefanten machen und spritzen weiter." Der Chef der Freiheitlichen weiß bekanntlich, wie der Hase läuft, und deshalb wird die blaue Reimkunst einen neuen Höhepunkt erreichen. Man stelle sich vor, ein Gartenteich, in dem sich träge rot-schwarz gemusterte Kois tummeln. Dazu der Spruch: "Er ist der Hecht im Karpfenteich und wird der Scheff von Österreich!"