Für das verfluchte Gold machen sie alles. Sie lügen und betrügen und verkaufen ihre Seele. Gold ist ihr irdischer Gott, für ihn gehen sie durch die Hölle, und ihm bringen sie Opfer: Heute nur ein Bein, das mit der Baumsäge abgetrennt wird, ohne Betäubung. Und morgen das ganze Leben.

Gold heißt der Film des deutsch-türkischen Regisseurs Thomas Arslan, der im Jahr 1898 spielt. Eine Handvoll deutscher Auswanderer hat sich auf die Annonce eines Landsmanns hin gemeldet, der ihnen für viel Geld verspricht, sie in sechs Wochen in die Goldgräberstadt Dawson zu bringen, hoch oben in Kanada. Die Wege seien passabel, seine Tour sei vergleichsweise "preiswert", also no problem. Mit dabei: ein trunksüchtiger Journalist aus New York (Uwe Bohm), ein Ehepaar, das seine Gastwirtschaft verkauft hat (Rosa Enskat, Wolfgang Packhäuser), und ein schräger Vogel mit der Klampfe, der das Elend seiner Familie nicht länger ertragen will (Lars Rudolph). Zuletzt stößt noch eine stolze geheimnisvolle Frau mit dem Allerweltsnamen Emily Meyer dazu. Über sie weiß man nichts, sie ist einfach da, und sie ist großartig.

Arslan erzählt eine Geschichte, die schon hundert Mal erzählt wurde. Ein Haufen Hasardeure schlägt sich durch die Wildnis, dann wird es brandgefährlich, und der erste fällt vom Pferd. Doch bei Arslan droht die Gefahr nicht von außen, wie in einem klassischen Western; sie lauert in der Gruppe selbst. Es gibt in Gold weder marodierende Halsabschneider noch Indianerüberfälle – die christlichen Weißen haben die Indianer sorgfältig ausgerottet, und die wenigen Überlebenden sind nun ordentlich zivilisiert, es sind traurige, bedrückte und misstrauische Gestalten, die für ein paar Dollar verirrten Weißen den Weg durch ein Land zeigen, das einmal das ihre war.

Im hohen Norden hat sich der Amerikanische Traum erfüllt, aber die Freiheit ist hässlich und träge, sie besteht aus Armut, Argwohn und einer aberwitzigen Depression. Besoffenene Männer verdämmern in stickigen Spelunken; Fremde kann man hier sowieso nicht leiden, die Dutchmen erst recht nicht, sie zahlen an der Theke immer drauf. Überhaupt geht es nur ums Geld und um nichts anderes, Geld ist die neue Menschenwährung und jede Handlung ein Investment. Der Wilde Westen ist nicht mehr wild, und nun, sagt Arslan dem Zuschauer, verwildert die Zivilisation und liefert sich selbst ans Messer. Als der Journalist, mit seiner Winchester fuchtelnd, durch den Wald stolpert, landet er in einer Bärenfalle. Der weiße Mann tritt in die eigene Falle; früher schlachtete er die Indianer ab, nun zerfleischt er sich selbst. Und das alles in einer schier endlosen Weite (Kamera: Patrick Orth), erhaben und gleichgültig, schweigsam, majestätisch und sehr, sehr schön. Diese Natur interessiert sich nicht für den Menschen, denn der Mensch ist eine displaced person auf Erden. Er weiß es nur nicht.

Natürlich sind die Auswanderer arrogant, respektlos und wissen alles besser. Dem Journalisten kommen die indianischen Bestattungsriten vor wie "heidnischer Firlefanz", und als die Indianer den Treck warnen, weil der "Wald die Pferde isst", da schütteln alle nur den Kopf. Aber genau so kommt es. Die Tieren brechen sich den Hals, sie können nicht mehr, ein Pferd muss erschossen werden. Unterwegs stößt der Trupp auf einen toten Goldsucher, er hat sich aufgehängt, vermutlich brachte ihn der Wildniskoller zur Strecke. Am Baum ein Abschiedsbrief an die "geliebte Frau" und die "entzückenden Kinder".

Und zwischen all den Opferhandlungen Nina Hoss, die Heldin, jene Emily Meyer, die sich als Kindermädchen in Chicago hat ausbeuten lassen, für einen Dollar am Tag. Ursprünglich stammt die Auswanderin aus Bremen, aber etwas Besseres als den Tod findet sie überall. Emily ist eine Frau ohne Geschichte, ein unbeschriebenes Blatt, und man erfährt nur, dass sie einmal verheiratet war und dass sie es nun nicht mehr ist. Warum sie sich auf den beschwerlichen Weg gemacht hat? "Das ist eben so", sagt sie schulterzuckend, "es gibt für mich nichts, wofür sich der Rückweg lohnt."

Emily ist die einzige unter all den Gierigen und Habsüchtigen, die nicht ins Imaginäre verstrickt ist; sie will nichts, und vermutlich will sie nicht einmal das Gold. Sie ist eine Abenteuerin, sie verkörpert das nicht codierte Begehren und damit das Leben selbst. Nina Hoss spielt auch nicht die zartbittere deutsche Seele, die gegen das Profitprinzip der Neuen Welt anrennt, sie ist schlicht ein freier Mensch, unbesiegbar und – auch das – barmherzig. "Wir lassen niemanden zurück", sagt sie einmal. Als sich der schmierige Führer (Peter Kurth) mit der Kasse davonmachen will, dabei vom Packer Carl Boehmer (Marko Mandić) erwischt wird und am nächsten Morgen aufgehängt werden soll, befreit ihn Emily heimlich. Sie hat die Nase voll von Opfern und Selbstopfern, denn das verfluchte Gold macht aus guten Menschen schlechte Menschen und aus Freunden Feinde. Lass es lieber.

Gold ist eine Parabel und spannend von Anfang an. Vergiss die Gesellschaft, heißt die Botschaft von Arslans Western, sie ist ziemlich kaputt und zerfleischt sich gerade selbst. Mach dein Ding, und rette deine Haut. Vor allem aber: Vergiss die kapitalistischen Nuggets, und bleib souverän. Das ist der Berliner Neoexistenzialismus, der nun – nicht nur im Kino – immer häufiger zu besichtigen ist.

Übrigens: Sollte es Emily Meyer bis nach Dawson schaffen und im Klondike River das verheißene Gold finden, wird sie es natürlich behalten. Verdient hätte sie es.