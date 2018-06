Der große Theatermann und Zigarrenraucher Bert Brecht hat sich Schauspieler gewünscht, die einen Vorgang nicht so spielen, als stoße er ihnen gerade zu, sondern so, als zeigten sie etwas, das längst vergangen ist. Er wünschte sich den "rauchenden Schauspieler". Dieser Künstler ist in der Lage, den Spalt mitzuspielen, der sich auftut zwischen Sein und Schein – er spielt eine Liebesszene und zündet sich dann eine Zigarre an; er denkt darüber nach, was er gerade gespielt hat.

Nehmen wir an, es gäbe auch so etwas wie den "rauchenden Fußballspieler" – also einen Sportler, der zeigt, dass er auf dem Rasen eine Rolle, eine Figur spielt, und der das Fußballspielen sozusagen vorführt. Wo wäre der zu finden? Vielleicht in Dortmund. Pierre-Emerick Aubameyang, der neue Stürmer der Dortmunder, der jetzt in seinem ersten Bundesliga-Spiel drei Tore schoss, hat, als er noch in Frankreich spielte, in einem entscheidenden Moment zwar nicht zur Zigarre, aber zu einem anderen Requisit gegriffen. Beim Torjubel hielt er sich eine Spider-Man-Maske vors Gesicht und zeigte den Fans ironisch, wie sie sein Spiel künftig "lesen" sollten: als das eines Mannes, der von Schwerkraft nicht zu bändigen ist. Nun hat Spider-Man die Dortmunder Südtribüne mit einem Dreisprung erobert.

Mein Lieblingsdarsteller in der Bundesliga ist aber Dante, der Verteidiger der Bayern. Dieser Mann braucht keine Maske, um "gelesen" zu werden: Jeder Dante-Gedanke ist weithin zu sehen. Seine Körpersprache ist anschaulich wie die einer Trickfilmfigur: Man erkennt, wie über seinem Kopf die Glühbirne aufleuchtet, ehe er den rettenden Pass spielt. So ist er ein toller Spieler und spielt ihn zugleich. Und deshalb ist er so beliebt: weil man ihm ansieht, wie es in ihm arbeitet, denkt, blitzt. Seine Sprints sprühen vor Enthusiasmus. Dante spielt grandios den Mann, der sich aus aussichtslosen Lagen befreit.

Kraus:Kümmel Kraus:Kümmel Im Wechsel beleuchten die ehemalige Nationaltorfrau und Fußballmanagerin Katja Kraus und ZEIT-Theaterkritiker Peter Kümmel die Höhen und Tiefen des Fußballs.

Im ersten Spiel der neuen Saison hat Dante übrigens ein Eigentor geschossen, gegen seine frühere Mannschaft, Borussia Mönchengladbach. Ehe daraus aber eine Notlage hätte werden können, griff ein Gegenspieler entscheidend ein. Der Mann, der in Gladbach in Dantes Fußstapfen tritt, der Spanier Álvaro Domínguez, glich Dantes Missgeschick gleich doppelt aus. Domínguez gelang es, innerhalb von 83 Sekunden zwei Handelfmeter zu verschulden. Auch das war ein Kunstgriff des "epischen" Theaters: Weil im modernen Fußball alles zu schnell geht, als dass man es auf Anhieb verstehen könnte, hat er seinen Regelverstoß zweimal gezeigt. Domínguez hätte sich eine Brecht-Zigarre redlich verdient.