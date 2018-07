Eine moderne Kunst- ist ja immer auch Kaufhalle. Erst Frühstück, dann Monet oder umgekehrt. Picasso mit Schokoladeneis und Sahne. Und zu Munch wickelt man sich in den passenden Schal. Viele neue Museen schrumpfen die Ausstellungsflächen auf unter 60 Prozent, weil das Treffen, Trinken, Konsumieren mehr und mehr Raum braucht. Dass in Hamburg nun ein Kauf- zum Kunstmann wird, scheint da nur folgerichtig. Alexander Otto, der nicht zuletzt mit Shoppingmalls ein gewaltiges Vermögen macht, hat sich bereit erklärt, den Umbau der Hamburger Kunsthalle mit einer Riesenspende von 15 Millionen Euro zu finanzieren. Das Ziel des Unternehmers: die "Top 5" der deutschen Museen, besuchermäßig.

Ein Business-Mensch muss so etwas wohl sagen. Ob es allerdings der Kunsthalle guttut, dass nun nicht nur das Shopping-Geld, sondern womöglich auch ein Shopping-Geist in die weiten Säle drängt, wird man beobachten müssen. Otto bringt neben der Spende seiner Stiftung zudem seine Leute aus dem Bau- und Handelskonzern mit. Sie sollen planen, kalkulieren, überwachen – und gewiss wird es ihnen mit ihrer Shoppingmall-Erfahrung im Nu gelingen, die Kunsthalle von Grund auf zu verwandeln. Die Hamburger Politik empfindet das keineswegs als Bevormundung, gar Düpierung. Sie ist dem Mäzen devot ergeben und scheint nicht mal zu merken, wie viel ihre Kunsthalle an Charakter einbüßen wird, sollte der Umbau tatsächlich kommen. Der Museumsdirektor Hubertus Gaßner schwärmt, das Haus bekäme sein Herz zurück. Der Preis dafür wäre allerdings: Enthauptung.

So wichtig es sein mag, viele der Säle besser zu beleuchten, so wünschenswert es wäre, das Museum übersichtlicher zu gestalten, so kommt es doch einer Denkmalschändung gleich, was für den bisherigen Haupteingang geplant ist: das stolze Entree, für immer verrammelt.

Hier, dem Hauptbahnhof zugewandt, war vor rund hundert Jahren nach den Ideen des legendären Direktors und Reformpädagogen Alfred Lichtwark die spannungsvolle Abfolge von Säulenrotunde, hohem Treppenhaus, Kuppelsaal entstanden, ein "Raumerlebnis der Seele" (August Schmarsow), wie man so etwas damals nannte. Künftig soll diese architektonische Besonderheit nur noch Annex sein, die größte Sackgasse der Erhabenheit, die es in Deutschland gibt. Und das nur, um einen alten, dröhnend überladenen Museumseingang des 19. Jahrhunderts zu öffnen, den kaum ein Besucher auf Anhieb finden wird. Damit bringt man es umstandslos unter die Top 3 der schönsten Verschlimmbesserungen. Aber vermutlich eignet sich der alte Eingang einfach besser, um noch mehr Shopping- und Caféflächen unterzubringen. Wohl die einzig richtige Entscheidung für eine Kaufkunsthalle wie die in Hamburg.