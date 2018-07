Inhalt Seite 1 — Ist ja nur Sport, nicht Politik Seite 2 Auf einer Seite lesen

Am vergangenen Montag berichtet die staatliche russische Nachrichtenagentur Ria Nowosti über den deutschen Außenminister Guido Westerwelle. Dem Text steht eine merkwürdige Warnung voran: "Dieser Artikel enthält Informationen, die laut russischem Recht nicht für ein Publikum unter 18 Jahren geeignet sind."

Was hat Westerwelle Anrüchiges gesagt? Er hat "die russischen Behörden aufgefordert, Maßnahmen zu ergreifen, um den gewaltsamen Übergriffen auf Homosexuelle in Russland ein Ende zu setzen". Er kritisierte auch das russische Gesetz gegen "Propaganda nicht traditioneller sexueller Beziehungen gegenüber Minderjährigen" oder, wie es bei Ria Nowosti griffiger heißt: das kürzlich verabschiedete Gesetz gegen "Homo-Propaganda".

Welche absurden Folgen es für die deutsch-russische Diplomatie hat, zeigt der kuriose Vorspann: Westerwelles Äußerungen werden präsentiert, als seien sie selbst homosexuelle Propaganda. Seine Kritik wird behandelt, als sei sie jugendgefährdende Pornografie – das ist Putins geschlossener Kreis der Repression.

Westerwelle äußert sich klar, aber sachlich. Düpiert wird er trotz seiner moderaten Haltung – als deutscher Außenminister und offen Schwuler. Nach der Logik des russischen Gesetzes wäre es homosexuelle Propaganda, erschiene er mit seinem sportbegeisterten Mann zur Eröffnung der Olympischen Spiele in Sotschi.

Am 30. Juni, nach Inkrafttreten des Gesetzes, hat das Auswärtige Amt seine Reisehinweise für Russland verschärft. Es drohen, heißt es, "auch Ausländern bei Weitergabe von Informationen, öffentlicher Demonstration und Unterstützung von Homosexualität Geldstrafen in Höhe von bis zu 100.000 Rubel (rund 2.300 Euro), bis zu 15 Tage Haft und die Ausweisung".

Regierung, Sportverbände und Sportler geraten darum zusehends in die Klemme: Forderungen nach einem Boykott der Spiele in Russland werden lauter. Der britische Schauspieler Stephen Fry, eine Ikone der Schwulenbewegung, führt sie an. In einem offenen Brief fordert er David Cameron auf, sich gegen die Spiele von Sotschi einzusetzen: "Es darf auf keinen Fall so aussehen, als hätte Putin die Zustimmung der zivilisierten Welt." Amerikanische Schwulenverbände schwanken noch zwischen eher hilflosen symbolischen Aktionen wie einem Wodka-Embargo in Schwulenbars und der Forderung nach einem Olympia-Boykott.

Westerwelle lehnt dies ab ("kein geeignetes Mittel"). Doch Justizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger hat vergangene Woche angedeutet, man müsse ja nicht teilnehmen. Der schwule Hamburger SPD-Abgeordnete Johannes Kahrs fordert nun die Verlegung der Spiele ins kanadische Vancouver, den letzten Austragungsort.

Für den Sportfunktionär Michael Vesper, Chef des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB), wäre das ein Albtraum. Vesper räumt gegenüber der ZEIT ein: "Ich lehne das Gesetz natürlich ab." Aber was folgt daraus? Kann der DOSB die Sicherheit homosexueller Sportler und Fans in Sotschi garantieren? "Der DOSB kann vor Ort wenig tun", sagt Vesper, "wir gehen aber davon aus, dass Athleten und Fans die Spiele ohne Diskriminierung erleben können." Auch Christian Breuer, der Vertreter der Athleten im DOSB, wiegelt ab: "Ich glaube nicht, dass das Gesetz einen homosexuellen Sportler wirklich während des Wettkampfs belastet." Betroffene Sportler können solche Aussagen als sanften Druck empfinden, nichts zu sagen, auch wenn die Situation sie belastet. Was als Feststellung daherkommt, enthält aber auch ein implizites Plädoyer, sich nicht zu outen. Breuer betont: "Sportler fahren zu Olympia, um Sport, nicht Politik zu machen."