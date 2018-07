In München haben Fortpflanzungsärzte ein Netzwerk gegründet, um künftig Spenden überzähliger Embryonen zu ermöglichen. Sie wollen kinderlosen Paaren helfen, die mit eigenen Keimzellen keinen Nachwuchs zeugen können. Das kann eine gute Sache sein, ist im Ausland längst Praxis. Einziger Haken: Nach dem deutschen Embryonenschutzgesetz aus dem Jahr 1990 darf es hierzulande gar keine überzähligen Embryonen geben: Sämtliche im Labor befruchteten Eizellen müssen der betroffenen Patientin auch eingesetzt werden.

Doch an diese Regel halten sich deutsche Ärzte schon lange nicht mehr – und viele Juristen stimmen zu. Damit stellen sie zu Recht ein Gesetz infrage, das mehr als 20 Jahre nach seiner Entstehung in jeder Hinsicht obsolet ist. Es erzeugt eine paradoxe Rechtslage. So dürfen ausländische Kliniken hierzulande einerseits für ihre Techniken werben. Wenn aber andererseits deutsche Ärzte Patientinnen beraten, droht ihnen Post von der Staatsanwaltschaft (siehe Seite 33).

Deutschen Politikern ist all das bekannt. Sie wissen um das Flehen der Ärzte nach Rechtssicherheit, sie kennen die wiederholte Forderung des Deutschen Ethikrats nach einem Fortpflanzungsmedizingesetz. Doch aus Angst vor einer öffentlichen Debatte – wohl weil man sich an diesem heiklen Thema nur die Finger verbrennen kann – bleiben sie untätig. Nun schon seit mehr als zehn Jahren. Der nächste Bundestag sollte endlich seine Arbeit tun.