Ein aufregender, verschlungener Lebensweg. Ein Lebensthema, wie es schöner und interessanter kaum sein könnte. Und dann eine Autobiografie, deren Seiten dermaßen Langeweile verströmen, dass der Leser sie nur unter Aufbietung besten Willens umblättern mag: was für ein Desaster!

Ausgerechnet Benoît B. Mandelbrot, ein Mathematiker, der sich vom Mainstream seiner Wissenschaft abwandte, um in neue Welten vorzustoßen, dessen Werk schließlich durch die Begriffe "Chaostheorie" und "Fraktale" populär wurde, dessen Computersimulationen eine Ahnung davon vermittelten, was Schönheit in der Mathematik bedeuten kann, dessen Lebensgeschichte recht wild durch das 20. Jahrhundert kreuzte und vorzugsweise in Paris und Amerika spielte – ausgerechnet er also hat seine Biografie nach Art eines Buchhalters zu Papier gebracht. Wir erfahren, welche Berühmtheiten er alles traf, aber nur wenig darüber, was er mit ihnen erlebt hat. Immer wieder deutet er Streit und Reibereien unter Mathematikern an, aber worum genau ging es? Keine Antwort. Bescheidenheit wird der Grund dieser Zurückhaltung nicht gewesen sein, schließlich preist sich der Autor unentwegt selbst als den neuen Kepler. So müssen wir uns wohl mit der Erkenntnis abfinden, dass nicht jeder alles kann, selbst so ein Genie wie Mandelbrot nicht.