Studenten der Germanistik, aber auch Literaturwissenschaftler an der Hochschule klagen oft, dass sie gerne mehr Gegenwartsliteratur lesen würden, nur kämen sie nicht dazu, weil der Kanon der Literaturgeschichte sie absorbiere. Literaturkritiker hingegen reden genau andersherum: "Immer diese Neuerscheinungen, an die man sich, kaum ist die Saison vorbei, nicht mehr erinnert!" Wie hieß noch mal das Buch, von dem man vor zwei Monaten geschrieben hatte, es sei die aufregendste Leseerfahrung der vergangenen fünf Jahre gewesen? Kommt ein Klassiker in Neuübersetzung heraus, schon klingelt das Telefon des Literaturredakteurs Sturm, weil alle danach lechzen, das Werk zu rezensieren. Literaturkritiker träumen davon, nach der Pensionierung nur noch den Kanon von Homer bis Borges zu lesen.

Im Kanon stehen die Namen der Unsterblichen wie in Marmor eingemeißelt. Aber zwischen dieser Äonenperspektive und der Flüchtigkeit der Saison gibt es auch so etwas wie eine mittlere Kanonisierung: Die Bücher dieser Kategorie sind noch keine Klassiker, haben aber schon einen festen Platz im literarischen Langzeitgedächtnis. Sie gehören noch zur Gegenwart, haben sich aber schon eine Position als feste Referenzgröße erkämpft. Sie sind gewissermaßen diskursive Eckpfeiler – unabhängig davon, ob sie von einzelnen Kritikern in den Himmel gejubelt oder von anderen als Verirrung abgelehnt werden. Es sind die Bücher, auf die man sich bei Podiumsdiskussionen über den Stand der deutschen Gegenwartsliteratur regelmäßig bezieht.

Die Liste ist nicht sehr lang, es handelt sich um nicht mehr als ein Dutzend Titel. Sie haben etwas Exemplarisches, weil sie eine bestimmte literaturästhetische Position markieren. Ernst-Wilhelm Händlers Roman Wenn wir sterben wird immer genannt, wenn es um die Frage der literarischen Abbildbarkeit des Turbokapitalismus geht. Rainald Goetz’ Abfall für alle, wenn es um die Frage der "Gegenwartsmitschrift" geht. Die konservative Rebellion der Popliteratur aus dem Geist des Dandytums wird stets mit Christian Krachts Faserland illustriert. Maxim Billers Roman Esra steht für die Frage nach Realität und Fiktion. Man müsste noch Ingo Schulzes Simple Storys (Wiedervereinigung! Raymond Carver!), Georg Kleins Libidissi (konstruktive Sprachschöpfung) und Uwe Tellkamps Roman Der Turm (Stichwort: der ungebrochene epische Atem) hinzuzählen. Und natürlich Daniel Kehlmanns Vermessung der Welt. Wobei noch nicht abschließend geklärt zu sein scheint, wofür das Buch steht: dafür, dass Esprit und Leichtigkeit im Deutschen doch möglich sind und Witz und Bildung voneinander profitieren – oder für die kommerzielle Unverwüstlichkeit des Genres des historischen Romans. Mit diesen Spielmarken lassen sich quasi alle denkbaren Kombinationen einer Literaturdebatte durchdeklinieren.

Vielleicht könnte man es so sagen: Klassiker liest man mehrmals im Leben, die normale Neuerscheinung nur einmal. Die mittleren Klassiker hingegen holt man immer wieder aus dem Bücherschrank, um sich die eigenen Unterstreichungen anzuschauen, wenn man die nächste Polemik schreiben möchte.