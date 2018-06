Als das Fußballspiel mit einem 3 : 1 für die Mannschaft des Schachts 3 zu Ende geht, steht die Sonne tief über Marikana. Am Minenschacht gehen die ersten Lichter an, der Schlot des Hüttenwerkes leuchtet im Abendlicht auf. Die Siegesfeier muss jetzt schnell über die Bühne gehen, denn wenn es dunkel wird, ist niemand gern im Freien. Ein Diebstahl hier, eine Vergewaltigung da, ein Mord dort – zahllose Gerüchte wabern durch die staubigen Straßen Marikanas, gesicherte Informationen gibt es kaum. Das steigert das Gefühl der Unsicherheit. Die Organisatoren des Turniers mahnen zur Eile.

Ben Magara springt auf die Bühne und beginnt seine Rede: "Es war eine großer Tag!" Er lobt die Spieler, er lobt das Publikum, er lobt das Unternehmen, das den Wettkampf ausgerichtet hat: "Viva Lonmin!" Dann wartet er kurz. "Viva Lonmin!", ruft er wieder. Der Applaus bleibt dürftig. Da dreht sich Magara zur Tribüne um und fordert die dort sitzenden Kinder auf, ihm nachzusprechen: "Viva Lonmin!" schallt es hell aus hundert Kinderkehlen.

Magara ist Generaldirektor von Lonmin, der drittgrößten Platinmine der Welt. Die Mine beschäftigt rund 28.000 Arbeiter und exportiert in alle Welt. Sie herrscht über Marikana und eine Reihe anderer Gemeinden. Lonmin selbst nennt die Region "Greater Lonmin Communities", seit 1969 wird hier nach Platin geschürft. Minen sind das Rückgrat der südafrikanischen Wirtschaft. Marikana ist das, was man einen strategisch wichtigen Ort nennt.

Marikana liegt im Nordosten Südafrikas. Das Zentrum fädelt sich entlang einer geteerten Straße auf. Ein paar Supermärkte, eine Kirche, eine schummrige Kneipe und eine ganze Reihe von Straßenhändlern. Die meisten Menschen leben jenseits der Bahngleise, entlang einer staubigen, mit Steinen übersäten Piste. Im Schatten des Hüttenwerkes breitet sich eine riesige, wuchernde Ansammlung von Blechhütten aus. Hier hausen die Minenarbeiter, manche mit ihren Angehörigen, manche mit anderen Kumpeln. Wie viele Menschen in Marikana genau leben, das kann keiner sagen.

Der 46-jährige Ben Magara ist erst seit Juli dieses Jahres im Amt, und er ist schwarz. Beides ist wichtig, denn beides ist als Signal der Entspannung des britischen Unternehmens an die Minenarbeiter gedacht: Wir wollen einen Neuanfang. "Lonmin will Frieden!", ruft Magara in die Menge. Er spricht von Frieden, weil vor einem Jahr in Marikana für einen Tag Krieg ausbrach.

Am 16. August 2012 erschoss die Polizei 34 Minenarbeiter am Fuß eines Felsens, der sich am Rande Marikanas befindet. Die Arbeiter hatten gemeinsam mit Tausenden Kameraden für Lohnerhöhungen gestreikt. Sie verlangten mehr als die Verdoppelung ihres Gehaltes: Weniger als 400 Euro Lohn bekommt ein Hauer für die gefährliche, schweißtreibende Arbeit unter Tage. Den Großteil des Geldes schicken die Minenarbeiter an ihre Familien, die in der Provinz Eastern Cape leben, dem Armenhaus Südafrikas, oder in Mosambik, in Lesotho, in Simbabwe. Marikana ist ein multiethnisches Gebilde, ein vielsprachiges afrikanisches Babylon.

Die Hauer Lonmins arbeiten in den bis zu 45 Grad heißen Stollen mit pneumatischen Bohrern, einer veralteten Technik, die mehr Muskelkraft erfordert und mehr Lärm und Staub produziert als die hydraulischen Pumpen, die in modernen Minen verwendet werden. Wenn die Arbeiter am Ende ihrer Schicht aus den Stollen steigen, müssen sie oft noch einen weiten Fußweg durch die öde Landschaft Marikanas zurücklegen. Ihre Blechhütten sind ohne Strom, ohne fließendes Wasser, ohne Kanalisation. Im Winter bieten sie kaum Schutz vor der beißenden Kälte, im Sommer werden sie glühend heiß.

Schon vor dem 16. August kam es zu Zusammenstößen zwischen Minenarbeitern und Polizisten. Zehn Arbeiter waren in den Tagen zuvor gestorben, zwei Polizisten waren ums Leben gekommen: Sie waren regelrecht zu Tode gehackt worden. Das Massaker, das sich schließlich am 16. August ereignete, war der schlimmste Fall von staatlicher Gewalt seit Ende des Apartheidregimes im Jahr 1994: Tausende Arbeiter standen Hunderten Polizisten gegenüber, die mit aller Gewalt ihre Gegner niederschlugen. Das Südafrika, dem es unter der Führung von Nelson Mandela gelungen war, den politischen Übergang vom Apartheidregime zur Demokratie erfolgreich zu vollziehen, dieses Südafrika zeigte in Marikana plötzlich ein gnadenloses, grausames Gesicht.