Matthias Matussek, Spiegel-Journalist, Blogger und Autor, ist es nicht geglückt, sich juristisch gegen die Ausstrahlung einer Sendung zu wehren, in der er zu Gast war. Samstagnacht wurde er ausgestrahlt beziehungsweise an der Hand des Moderators Kurt Krömer in das Theater der Krömer Late Night Show (ARD) geführt.

Eigentlich war es wie immer bei Krömer, der mit seinen Gästen stets Antikommunikation betreibt. Sein Humor speist sich immer aus der vollständigen Pointenlosigkeit seiner Witze. Krömer ist Anti-TV, das mal besser, mal schlechter, mal nicht so gut gelingt. Es funktioniert nur dann, wenn Krömer in der Sendung einen Gegenpart hat, der ihn durch äußerste Gelassenheit ergänzt – etwa Helge Schneider oder Gregor Gysi.

Der anarchistische Videoblogger Matthias Matussek (Spiegel Online) nun ergänzte Krömer nicht, sondern versuchte, es mit diesem aufzunehmen. Allerdings erst, nachdem der medienerfahrene Journalist von Krömer als "Pöbler", "Puffgänger" und "hinterfotziges Arschloch" bezeichnet worden war. Matussek pöbelte nach Minuten der Schockstarre zurück ("blöde Sau!"), lachte unsicher und versuchte, auf sein mitgebrachtes Buch zu sprechen zu kommen (Die Apokalypse nach Richard: Eine festliche Geschichte. Aufbau Verlag, Berlin 2012), wozu es aber nicht kam, da Krömer ihn mit einem Megafon übertönte. Kurzum: Der ansonsten so souveräne Blog-Narr Matussek war seinem Gegenspieler, der ihm so ähnlich ist, hoffnungslos unterlegen. Er musste sich auf vergebliche Weise seriös geben, weil auf dem Feld der Antikunst der Platz schon besetzt war.