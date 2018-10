Eine Frage der Weltgeschichte: Muss man außergewöhnlich sein, um Außergewöhnliches zu leisten? Und was heißt außergewöhnlich? Bloß wunderlich, ganz speziell intellektuell, mental auffällig oder sogar psychisch gestört? Da ist die Studie der Cass Business School in London, in der mehr als jeder dritte Firmengründer bekennt, Legastheniker zu sein. Die Lese- und Rechtschreibstörung tritt bei Unternehmenslenkern demnach achtmal häufiger auf als im Durchschnitt der Bevölkerung.

Oder ADHS. Studenten mit dem Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom, so haben Forscher der Erasmus-Universität Rotterdam beobachtet, werden später mit überdurchschnittlich großer Wahrscheinlichkeit ein Unternehmen gründen.

Es kann sogar ganz schlimm kommen: Konzernkarrieristen sind übermäßig häufig gefährliche Irre. In den Führungsetagen von Unternehmen finden sich dreieinhalbmal so viele Psychopathen wie im Durchschnitt der Bevölkerung, wie Robert Hare, Psychologe und Forensiker aus Vancouver, und der New Yorker Unternehmensberater Paul Babiak durch Hunderte von Interviews herausgefunden haben.

Zwischen Legasthenie und Psychopathie liegt eine gewaltige Spanne von mentalen Defiziten – sie reicht von der Rechenschwäche bis zum Narzissmus, von der Depression über die bipolare Störung bis hin zum Autismus. Mal sind die Leiden relativ harmlos, mal schwerwiegend. Und alle diese Verrücktheiten stehen in einer seltsamen Verbindung zum beruflichen Erfolg.

Krankheitsbilder Krankheitsbilder: Psychopathie Wer unter Psychopathie leidet, fällt zunächst positiv auf. Betroffene gelten als äußerst charmant, authentisch, selbstsicher und wortgewandt. Sie haben eine durchschnittliche bis leicht überdurchschnittliche Intelligenz. Ihnen fehlt jedoch jegliche Empathie, und sie scheuen soziale Verantwortung. Dabei neigen sie sehr stark zu impulsiven Reaktionen. Sie verspüren Genugtuung, wenn sie andere Menschen manipulieren und kontrollieren können. Unter Psychopathie versteht man eine schwere Form der dissozialen Persönlichkeitsstörung. Die Krankheit wurde erstmals vom US-amerikanischen Psychiater Hervey M. Cleckley im Jahre 1941 beschrieben, ist jedoch bis heute nicht als Diagnose anerkannt. Erkrankte haben einen erhöhten Dopamin- und Serotoninspiegel. Eine Therapie ist nur sehr schwer möglich. Autismus Menschen mit Autismus haben Probleme, soziale Situationen richtig einzuschätzen und mit anderen Menschen angemessen zu kommunizieren. Es handelt sich dabei um eine tief greifende Entwicklungsstörung. Unterschieden wird zwischen frühkindlichem Autismus, atypischem Autismus und dem Asperger-Syndrom. Weil die Abgrenzung zunehmend schwerfällt, wird heute oft der Oberbegriff Autismus-Spektrum-Störung verwendet. Woher Autismus kommt, ist unklar. Wahrscheinlich wirkt mehreres zusammen: Schädigungen am Gehirn, biochemische Störungen und die Gene. Menschen mit Asperger, benannt nach einem Wiener Kinderarzt, der diese milde Form des Autismus 1944 erstmals beschrieb, besitzen eine normale bis überdurchschnittliche Intelligenz. Etwa 6 von 1000 Menschen sind Autisten, die Hälfte von ihnen leidet am Asperger-Syndrom. Narzissmus Wer unter einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung leidet, hat ein geringes Selbstwertgefühl und lehnt sich selbst ab, versucht dies jedoch durch übertriebenes Selbstbewusstsein nach außen zu kaschieren. Narzissten überschätzen dabei deutlich ihre Fähigkeiten, sind aber der Meinung, dass ihre Mitmenschen sie genau so sehen, wie sie sich selbst sehen. Um ihr Ansehen zu steigern, bauen sie nicht selten Lügenkonstrukte auf. Bei Misserfolgen fühlen sie sich erniedrigt und wertlos und können mit Kritik schwer umgehen. Die Klassifikation ICD-10 der Weltgesundheitsorganisation kennt die narzisstische Persönlichkeitsstörung nicht als Diagnose. Unter einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung leiden mehr Männer als Frauen, insgesamt aber weniger als ein Prozent der Bevölkerung. Nur sehr wenige Betroffene lassen sich behandeln. Manie Die Manie wird teilweise als das Gegenteil einer Depression angesehen und ist die einzige psychische Störung, die von vielen Kranken als angenehm empfunden wird (weshalb sich wenige Betroffene auf eine Therapie einlassen. Verschriebene Medikamente werden häufig nicht eingenommen). Manisch Kranke haben meist eine heitere Stimmung und eine persönlich erhöhte Leistungsfähigkeit, die allerdings mit dem Verlust von Hemmungen und nicht selten mit Selbstüberschätzung bis hin zum Größenwahn einhergeht. Bei einigen ist eine extrem erhöhte Reizbarkeit festzustellen. Die Betroffenen haben oft verschiedene Gedanken gleichzeitig und können diese nicht richtig ordnen und verarbeiten. Im Größenwahn werden häufig finanzielle Verpflichtungen eingegangen, die im Normalzustand niemals in Erwägung gezogen würden. ADS und ADHS Unter des Aufmerksamkeitsdefizitsyndroms versteht man eine bereits meist im Kindesalter entstehende psychische Störung, die sich vor allem durch fehlende Aufmerksamkeit und impulsives Verhalten zeigt. Bei der Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS) kommt noch ein übermäßiger Bewegungsdrang hinzu, der vor allem in Gruppensituationen stark auftritt. Ungefähr 50 Prozent der Kinder, die an ADHS leiden, haben die Symptome auch noch im Erwachsenenalter. Rund drei Viertel der Betroffenen sind männlich. Nach Ansicht der meisten Wissenschaftler handelt es sich um eine Hirnstoffwechselstörung. Die ADHS-Diagnose ist eine reine Ausschlussdiagnose, die Krankheit kann daher niemals zweifelsfrei nachgewiesen werden. Den Kranken kann eine Verhaltenstherapie helfen.

Selbst ins Fernsehen hat das Phänomen schon gefunden: Die CIA-Agentin Carrie Mathison jagt in der gefeierten US-Serie Homeland wie besessen Terroristen. Ihre Erkrankung, die manisch-depressive Störung, ist das Geheimnis ihres Erfolgs. Oder der von Phobien geplagte Superdetektiv Adrian Monk, der mit seiner absurden Logik jeden Fall löst. Auch im realen Leben sind Sonderlinge mit sozialen Defiziten oder mentalen Störungen auf einmal gefragt; Softwarefirmen umgarnen eigenbrötlerische Computerfreaks; Hedgefonds reißen sich um verschrobene Zahlen-Nerds; Politiker preisen exzentrische Firmengründer: Die Arbeitswelt hat sich zu einem Eldorado für Sonderlinge entwickelt.

Psychisch Auffällige sitzen tatsächlich bemerkenswert häufig in den Topetagen von Unternehmen, Kultureinrichtungen und Parteibüros. Dort, wo es auf besondere Fähigkeiten und Führungsqualitäten ankommt, trifft man Menschen mit Außenseiterhirnen. Zum Beispiel Mark Zuckerberg, Anfang 30: Der Chef des Milliardenunternehmens Facebook kann bis heute seinem Gegenüber kaum in die Augen schauen. Welche Rolle würde so jemand als junger Mensch heute auf dem Schulhof spielen? Wohl die des sozialen Sonderlings. Und dann definiert ausgerechnet so einer das Verständnis von Freundschaft und sozialer Beziehung neu. Und macht damit ein Vermögen. "Züge von Asperger-Autismus" attestiert ihm ein ehemaliger Facebook-Manager. Zuckerberg gebe "kaum aktives Feedback oder eine Rückmeldung, dass er dir zuhört", schrieb der einstige Mitarbeiter auf dem Internetportal Quora.

Oder Richard Branson. Der Flugliniengründer und Weltraumreise-Pionier pflegt als in die Jahre gekommener Milliardär noch pubertäre Gockeleien. Im Frührentenalter ließ er sich fotografieren, wie er beim Kitesurfen die Elemente bezwingt – umklammert von einem nackten Model. Wo verläuft hier die Grenze zwischen "normaler" Eitelkeit und einer ernsthaften narzisstischen Störung?

Oder Steve Jobs. Zu seinen Lebzeiten galt der Chef von Apple als Charismatiker und Choleriker. Vor allem aber galt er als jemand, der in die Zukunft sah. Er verlieh Dingen Gestalt, die andere noch nicht einmal erkennen konnten. Er war schwerer Legastheniker, erfolgloser Student – aber ein Visionär.

Man hat die Geschichten vieler großer Persönlichkeiten immer als Erfolgsgeschichten herausragender Talente erzählt. Aber womöglich sind es zugleich Krankengeschichten. Dann müsste man sich zwei Fragen stellen: Ist Genie und Wahnsinn doch ein und dasselbe? Muss man ein Abweichler sein, um Besonderes zu leisten?