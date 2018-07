Ob alles wirklich nur ein Missverständnis war? Die heißeste Aufregung dieser Tage entstand, weil die Bundesbehörden und die Gemeinde Bremgarten offenbar beim Einrichten eines Asylzentrums gleich noch 32 Plätze, Gebäude und Anlagen bestimmt hatten, an denen sich die fremden Menschen nicht aufhalten dürften. Darunter, eben, auch die Badeanlage an der Reuss. Womit der Fall als Badiposse des Sommers 2013 in die Geschichte eingehen wird. Die Schweiz war nach der Darstellung der Medien von Katar bis London zu einem kleinen Apartheidstaat verkommen.

Dabei war die Sache offiziell nur ein Missverständnis, entstanden wegen eines unglücklich beigelegten und beschrifteten Stadtplans. Justizministerin Simonetta Sommaruga sah sich persönlich gezwungen, die Sache klarzustellen: Es gebe weder ein Badi-Verbot noch sonst massive Einschränkung der Bewegungsfreiheit von Asylbewerbern in Bremgarten.

Aber dass die Verantwortlichen so lange brauchten, um sich herauszuwinden und jenes Missverständnis aufzulösen, ist an sich schon bemerkenswert: Die Darstellungen, über die sich die Medien mit Verve hermachten, weckten offenbar im Bundesamt für Migration wie im Rathaus von Bremgarten keineswegs einen ähnlich reflexartigen Widerspruch. Reihenweise Sperrzonen? Schauen wir mal. Könnte ja sein, dass da einer so etwas beschlossen hat. Erst nach Tagen kam das klare Dementi.

Tatsächlich ist das Rechtsinstrument des "Rayonverbotes" in der Asylpolitik zu einem Mittel der bevorzugten Wahl geworden. Gerade hier wurde der Begriff aus dem Militär erstmals für einen breiteren gesellschaftlichen Bereich übernommen, eingeführt 1995 bei den "Zwangsmaßnahmen im Ausländerrecht". Die Ausgrenzungswünsche, die sich damals in einem klaren Volks-Ja ausdrückten, waren geprägt von den dramatischen Bildern der Drogenschauplätze Platzspitz und Letten in Zürich; die neuen Instrumente sollten helfen, Dealer und ihre Kunden zu trennen sowie öffentliche Räume für die Allgemeinheit zurückzuerobern. Extreme Maßnahmen für eine extreme Lage.

Seither aber hat sich das Rayonverbot in weitere Gebiete eingeschlichen. Das Extreme normalisierte sich, denn Politiker erkannten parteiübergreifend, dass die Aussperrung bestimmter Gruppen die Ortspflege erleichtern könnte. Anfangs ging es darum, Dealer von Schulen fernzuhalten; wenig später darum, ganze Quartiere und sogar Ortschaften in Tabuzonen für Drogenhändler und kriminelle Asylbewerber zu verwandeln. Und dann auch für andere. Als der Berner Polizeidirektor Kurt Wasserfallen im Mai 1996 die Idee aufbrachte, man könne doch Drogen- und Alkoholabhängige "von gewissen neuralgischen Punkten fernhalten", gab dies solch einen Wirbel, dass der FDP-Mann sogleich zurückkrebste und dementierte, an "Sperrzonen" und "Rayonverboten" interessiert zu sein.

Wenig später waren die Wirbel vorüber. Als Objekte der Wegweisung folgten in den Nullerjahren die Hooligans, im Jahr 2005 schuf ein Bundesgesetz die Grundlage, um Fußballfans mit Randale-Vergangenheit aus den Stadion-Quartieren zu verbannen. Beim World Economic Forum 2003 wiederum wurden erstmals Demonstranten vorauseilend vom gesamten Landwassertal ausgeschlossen. Und parallel führten die großen Städte reihenweise Polizeigesetze ein, welche in "Wegweisungsartikeln" regelten, dass die Behörden Alkis, Drögeler, Jugendliche oder andere auffällige Menschen zerstreuen könnten. Zwar hatten die Polizisten dies bereits in den Jahrzehnten zuvor gemacht, aber auf einer wackligeren Rechtsgrundlage.

Die Sperrzone schafft einfach Ordnung, und das macht sie so attraktiv. Sie definiert ein klares Delikt – und kann damit schwerer nachweisbare Delikte summarisch angehen. Wie sehr zur Norm geworden ist, was vor wenigen Jahren noch als Extrem erschien, zeigt sich wohl auch an einem anderen Medientheater des Sommers 2013: Dieses entbrannte, als der Gemeindepräsident von Oensingen allen Ernstes auf die Idee kam, zwei Buben ein Rayonverbot zu erteilen, weil sie am falschen Ort Fußball gespielt hatten.

Im Asylwesen nun breitet sich das Mittel der Sperrzone ohnehin stetig aus. Für den Kanton Zürich ermittelte die NZZ im Juni, wie drastisch die Zahl der Ausschließungen gewachsen ist: 2011 verhängte das Migrationsamt noch 56 Rayonverbote für Asylbewerber, 2013 waren es 286 und allein in den ersten fünf Monaten des laufenden Jahres 378. Und auch für die anderen geplanten Asyl-Auffangzentren vereinbarte der Bund mit den Gemeinden präzise Gebiete, welche von den fremden Menschen nicht betreten werden dürfen ("Waldgebiete oberhalb der Brünigstraße"); oder er versprach es zumindest. Geschichten wie jene der Badi von Bremgarten ließen sich hier seit Jahren schreiben. So wurden in der Zürichseegemeinde Meilen bereits 2002 Ortskarten an die Asylbewerber verteilt, darin eingetragen diverse Tabuzonen. Mit dabei: das Hallenbad, das nur in Begleitung betreten werden durfte. Größere Beachtung fand dies kaum, aber eben: Die Hallenbadi-Episode wurde auch nicht im Sommerloch publik, sondern im Winter.

Ob also jetzt, im analogen Fall von Bremgarten, wirklich alles nur ein Missverständnis war?