"Gras ist nicht gleich Gras", erläutert Prof. Huber, "die Stängel sind holzig oder faserig, die Ährchen sind behaart oder unbehaart, die Rhizome sind 3- oder 5-grannig, die Blatthäute sind gerollt oder gefaltet, und die Wurzeln sind gekielt oder gepfählt."



Im Bestimmungsbuch steht: "Das gewöhnliche Mauergras erkennt man daran, dass die Wurzeln gekielt und die Stängel holzig sind. Das gemeine Silbermondgras erkennt man an den behaarten Ährchen und den gekielten Wurzeln. Das bewimperte Hausgras erkennt man an den gerollten Blatthäuten, den holzigen Stängeln und den 3-grannigen Rhizomen. Das Steppentanzgras erkennt man an den gefalteten Blatthäuten und den gekielten Wurzeln. Das drollige Heidegras kann man an den Stängeln und den Rhizomen erkennen, und das Gänsefußgras kann man wahlweise an den Rhizomen, den Wurzeln und den Ährchen oder an den Ährchen und den Blatthäuten erkennen."



Dass man eine Grassorte an gewissen Merkmalen erkennt, bedeutet, dass kein anderes Gras all diese Merkmale auch hat. Es sind keine unnötigen Erkennungsmerkmale angegeben: Wann immer man eines der Merkmale nicht beachtet, könnte es sich auch um ein anderes Gras handeln.



Welches Gras hat welche Merkmale?

Lösung aus Nr. 33:

Waagerecht: A 21 C 2248 G 726 H 585 I 6175 K 45 M 16 O 7233 Q 154 R 161 S 9481 T 33

Senkrecht:

A 2761 B 121 C 26 D 2552 E 484 F 85 J 7748 L 5313 N 654 P 363 Q 19 R 11