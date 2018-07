Zuweilen bin ich bei meinem Sohn in England, der als Doktorand für Sozialpsychologie an der London School of Economics arbeitet. So besitze ich auch ein T-Shirt dieser Universität mit dem Aufdruck "Eat – Sleep – Stud". Mit diesem Dreiklang – Betonung auf Letzterem – soll man bestens durchs Leben oder zumindest durch die Universität kommen. Nun gibt es aber Menschen, die von Hermann Hesse das Lob des Müßiggangs gelesen haben. Und sich auch nicht vor der Langeweile scheuen. Oder sogar voller Lust die Boring Conference in London besuchen. Die Boring Conference mit ihrem verheißungsvollen Titel und Vorträgen wie "Seriennummern von U-Bahn-Waggons" wird immer beliebter, zum guten Schluss wird sie eine Contradictio in Adjecto sein.

Für Kierkegaard war Langeweile "schrecklich langweilig", für Nietzsche hingegen die "Windstille der Seele". Für die einen ist sie Behagen und Sicherheit, für die anderen existenzielle Verunsicherung. Apropos, langweilt Sie die heutige Spalte? Dann kann Ihnen hoffentlich (oder leider?!) mit dieser Kombination von der traditionell langweiligen britischen Meisterschaft geholfen werden. Der Turniersieger Gawain Jones als Weißer ist um einen Springer ärmer, zudem scheint der schwarze König relativ sicher, ohne dass er sich indes langweilen müsste. Mit welch wunderschöner (und gar nicht langweiliger) Kombination setzte er J. Hawkins schnell matt?

Lösung aus Nr. 33:

Nach welchem weißen Zug war Schwarz verloren? 1.Sd5! mit der Doppeldrohung 2.Sf6+ und 2.Te1 war entscheidend. Schwarz versuchte noch 1...Dxd3, ging aber nach 2.Sf6+ Kf7 (2...Kh8 3.cxd3 mit der Doppeldrohung 4.Sxe8 und 4.Sh5) 3.cxd3 Td8 4.Sd5+ Sf5 (4...Kg6 5.Se7+ Kh7 6.Tf7) 5.g4 mit Gewinn des Springers unter