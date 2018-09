Gleich am Eingang des Strandes Cas Abao an der Nordwestküste von Curaçao steht auf knallweißem Sand ein ausladender Baum mit leuchtend grünen Blättern. Durch seine Zweige hindurch sehe ich schon vom Parkplatz aus das Meer in absurd hellblauen Tönen. Dann das: Auf einem Schild am Stamm des Baumes lese ich, dass die Blätter und die apfelähnlichen Minifrüchte giftig sind. Notiere das. Dass in drei Sprachen vor diesen floralen Gefahren gewarnt wird, finde ich rührend fürsorglich. Halte das ebenfalls fest. Ungebremst engagiert, suche ich mir eine freie Liege, meine Untersuchungen fortzuführen, Tupperdosen mit Proben von Meerwasser und Sand und Strandgut griffbereit zu meiner Rechten. Ich bin nämlich nicht auf diese Insel geflogen, um sinnlos herumzuliegen, meinen Teint zu optimieren oder den Geheimnissen des Meeres hinterherzuschnorcheln: Ich führe hier einen Partnerschaftstest durch.

Strandpartnerschaft Unterkunft Timmendorfer Strand: zum Beispiel Landhaus Carstens, Tel. 04503/60 80, www.landhauscarstens.de. DZ ab 140 Euro. Curaçao: In Nähe zum Playa Cas Abao zum Beispiel Rancho El Sobrino, Tel. 00599-9/888 88 22, www.ranchoelsobrino.com. 7 Nächte inkl. Mietwagen und Flughafentransporte für 2 Personen ab ca. 578 Euro Auskunft Timmendorfer Strand Niendorf Tourismus GmbH, Timmendorfer Platz 10, 23669 Timmendorfer Strand, Tel. 04503/357 70, www.timmendorferstrand.de. Fremdenverkehrsamt Curaçao, Bayerstraße 16 a, 80335 München, Tel. 089/51 70 32 98, www.curacao.de

Zu Hause hatte ich gelesen, dass der Timmendorfer Strand und dieser Playa Cas Abao eine Strandpartnerschaft eingegangen sind, die erste dieser Art in Deutschland, heißt es, und wer weiß, vielleicht ist es sogar die erste weltweit. Ausgedacht haben sich das die jeweiligen Tourismusämter. Die finden, las ich, dass diese Strände unglaublich viel gemeinsam hätten: Sand und Meer gäbe es an beiden Orten, dazu eine einnehmende Landschaft als Hintergrundkulisse, Restaurants, Bars und fast alles andere, was das Leben an der See so begehrenswert macht. Also wurden die zwei Strände Partner, um Erfahrungen, Praktikanten und Trainees zu tauschen, voneinander zu lernen und so noch viel besser zu werden.

Das ist doch ein Witz, dachte ich, die beiden sind so verschieden, wie sollen die eine funktionierende Partnerschaft führen, einer wird immer das Gefühl haben, dass er mehr in die Beziehung investiert als der andere. Spontan fiel mir zum Beispiel dies auf: Timmendorfer Strand – so heißt nicht nur der Meeressaum, sondern auch die Gemeinde –, liegt an der schleswig-holsteinischen Ostseeküste, etwas westlich von Lübeck-Travemünde. Curaçao dagegen liegt am südlichen Rand der Karibik, etwa 60 Kilometer vor der Küste Venezuelas, gerade außerhalb der Hurrikan-Region. In Timmendorfer Strand kommt es nur selten zu akzeptablen Badetemperaturen. Auf Curaçao ist es immerzu gleichmäßig warm und sonnig.

Das Ostseewasser in der Dose riecht nicht gut, finden sie beim Zoll auf Curaçao

Stellte ich mir die beiden als Partner vor, sah ich einen Dorschfischer, Fiete müsste er heißen, und in Ölzeug und Elbsegler schaukelte er schweigend in seinem Nachen über die graue Ostsee. Seine Partnerin hieße Consuela, salzige Haut vom letzten Bad im Meer, die Zehen im warmen Sand, wartete sie singend auf ihren Fiete, um ihm nach der Arbeit auf See mit ihren langen schwarzen Haaren die Gischt aus dem Bart zu tupfen und ihn mit einem Schirmchen-Getränk zu erfrischen. Ich fand dieses Bild unwiderstehlich romantisch. Aber kann so eine Amour fou im richtigen Leben glücklich enden? Ich hatte keinen blassen Schimmer, musste ich mir eingestehen, beide frisch vereinten Partner waren mir vollkommen unbekannt. Noch nicht einmal am Timmendorfer Strand war ich je. Meine Idee war nun die: Einer muss nachgucken, wie gut die beiden zusammenpassen. Ich bin Kieler. Kiel ist Deutschlands einzige Großstadt am Meer, mehr Strandkompetenz geht nicht. Also muss ich fahren. Zum ersten Teil meines Strandpartnerschaftstests begebe ich mich nach Osten.

In Timmendorfer Strand sehe ich entzückende alte Wochenendhäuser und üppige Villen, Schmuckläden, fesche Boutiquen, Oma-Cafés und zwischen Kiefern die alte Trinkkurhalle. Ich habe viel Zeit, diese reiche, gewachsene Infrastruktur zu bewundern und neue Zirkel durch den Ort zu drehen, genau so lange, bis die Autos in der Schlange vor mir einen Parkplatz gefunden haben und dann ich. Dachte ich bis jetzt, die Kieler Strände seien wegen ihrer Schönheit die bestbesuchten des Landes und weil wir als Landeshauptstadt ein natürlicher Magnet sind, sehe ich nun ein: In Timmendorf ist mehr Mensch. Und er kommt von überall hierher: Auf der Promenade höre ich Russisch und Ruhrpott und Schwedisch. Manche Leute tragen teure Klamotten und tun fein, andere nicht, und alles bewegt sich dicht nebeneinander; ein altmodisch klasseneinigendes Seebad-Urlaubsgefühl weht über den Strand und in den Ort hinein.

Um mir einen Überblick zu verschaffen, betrete ich die Seebrücke und stelle fest: Dieser Strand ist riesig. Über sechs, sieben Kilometer zieht sich der Sand gleichmäßig breit und sehr hellgräulich, beinahe schon dunkelweiß von Scharbeutz im Nordwesten bis nach Niendorf am südöstlichen Ende der Bucht, eine unendlich lange Einladung an Wasser und Land, sich nahe zu sein. Das Meer liegt großartig weit und offen da und schwer und dunkel; selbst bei bestem Wetter wie heute und so niedlich ihre Wogen hier überhaupt nur anlanden und so flach dieses Gewässer auch ist, nie wirkt die Ostsee leicht und heiter. Aber vielleicht ist das nur eine Frage der Perspektive. Ich schaue einem Ultraleichtflieger nach, wie er über den Strand knattert. Von da oben sieht er Sandbänke, Algenstreifen, Tiefenschattierungen, und so wird ihm die Ostsee bunt und viel verspielter vorkommen.

Nahe am Wasser liegen die Menschen an diesem warmen Sommersonnabend dicht an dicht im Sand, weiter oben stehen, sauber aufgereiht, die Strandkörbe. Und ich sehe, Fiete ist gar nicht so wortkarg und steif, wie ich ihm unterstellen wollte. Neben der Brücke springen sie Beachvolleybällen hinterher, an den Strandkörben pusten Familien ihre aufblasbaren Krokodil-Schwimmhilfen auf und diskutieren Rentner, bereits so gründlich durchgesonnt, dass sie übers Braun hinaus wieder orange leuchten, über die neueste, lächerlich niedrige Rentenerhöhung. Menschen staksen ins Wasser und quieken erst vor Kälte und dann noch mal, weil ebendas so hübsch ist.