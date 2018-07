DIE ZEIT: Herr Hörster, Ihre Behörde ermittelt gegen die Deutsche Bahn wegen "Verletzung der Betriebspflicht". Was droht ihr?

Gerald Hörster: Wir haben die Bahn aufgefordert, den ordnungsgemäßen Zustand am Mainzer Hauptbahnhof umgehend wiederherzustellen, also so schnell wie möglich zum Normalbetrieb zurückzukehren. Geschieht das nicht, können wir ein Zwangsgeld verhängen.

ZEIT: Wie hoch wäre das?

Hörster: Das müsste unter Berücksichtigung der genauen Umstände festgelegt werden. Aber so weit sind wir noch nicht. Der gesetzliche Rahmen reicht jedenfalls bis zu 500 000 Euro.

ZEIT: Das ist nicht besonders viel.

Hörster: Angenommen, wir würden der Bahn eine Strafe von zehn Millionen Euro aufbrummen: Was würde das nützen? Wir hätten deshalb keinen einzigen Fahrdienstleiter zusätzlich.

ZEIT: Aber die Bahn hätte einen größeren Anreiz, ein zweites Mainz zu verhindern.

Hörster: Geldstrafen erhöhen zwar den Druck, darüber können wir das Unternehmen aber nicht steuern. Im Fall von Mainz mangelt es nicht am Druck, sondern daran, dass man über Nacht keine zusätzlichen Fahrdienstleiter bekommt. Das schärfste Schwert, das wir haben, ist, dass die Probleme nun öffentlich diskutiert werden und die Bahn Konsequenzen zieht.

ZEIT: Wusste Ihre Behörde, wie kritisch die Lage in Mainz war?

Hörster: Wir wussten, dass es bei den Fahrdienstleitern Personalengpässe gibt, aber wir kannten keine Details. Personalmanagement ist eine ureigene unternehmerische Aufgabe. Da können wir als Aufsichtsbehörde nicht eingreifen. Wir schauen uns nur die Auswirkungen an. Tatsache ist, dass die Bahn in den vergangenen Jahren viel Personal abgebaut hat und mancherorts über das Ziel hinausgeschossen ist. Wir können dem Unternehmen aber nicht vorschreiben, wie viele Fahrdienstleiter es einzustellen und auszubilden hat.

ZEIT: Sie hätten das Desaster in Mainz also gar nicht verhindern können?

Hörster: Nein, das muss man ganz klar sagen.