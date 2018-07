Gefährliche Gedanken, Unsinn und Blasphemie. Und das massenweise. Ausgedruckt. Der Mainzer Print-geek Johannes Gutenberg war im 15. Jahrhundert einer der ersten Innovatoren, die eine neue Technik ohne Rücksicht auf ihre Folgen unters Volk brachten. Prompt wurde sie genutzt, um anstößige Inhalte zu verbreiten. Was sollte man auch dagegen tun? Wenn die Leute erst einmal Zugang zur Druckerpresse haben, drucken sie halt, was sie wollen.

Auch als das Telefon in ihren Alltag trat, haben die Menschen sofort massenhaft Klatsch und Tratsch verbreitet. Später haben sie bescheuerte Sprüche (oder ihre Hintern) vervielfältigt, als in den ersten Büros Fotokopierer standen; und bald darauf das Internet mit Katzenfotos und Wetter-Tweets gefüllt.

Liberale Hippies mögen diese Anarchie der unregulierten Nutzung neuer Technologien gutheißen. Wegen Freiheit und so. Die werden sich noch wundern.

Denn die Geräte von morgen werden vermutlich nur noch mit eingebauter Zensur ausgeliefert. Beispielhaft zeigt das eine Technik, die in bester Gutenbergscher Tradition steht: die sogenannten 3-D-Drucker. Diese drucken keine Tinte auf Papier, sondern spucken kleine Kunststoffkleckse in Schichten aufeinander, sodass dreidimensionale Plastikobjekte entstehen. Noch ist das etwas für geeks. Aber wenn Anfang September die Internationale Funkausstellung ihre Pforten öffnet, wenn im Herbst die Werbung den weihnachtlichen Konsumrausch einläutet, wird man sehen: Die 3-D-Drucker drängen in den Massenmarkt.

Die Leute werden sich Spielfiguren und Talismane ausdrucken, vielleicht auch Ersatzteile für alte Uhrwerke oder neue Hausgeräte. Wer weiß, was noch? Ein paar Amerikaner drucken bereits funktionsfähige Handfeuerwaffen aus und verteilen die Druckvorlage im Netz. Anarchie eben! Deshalb werden nun von Anfang an Beschränkungen für die neue Technik gefordert.

Jüngst präsentierte die dänische Firma Create it Real einen Formenfilter für 3-D-Drucker: Vor jedem Ausdruck wird die Druckdatei online mit einer Checkliste verdächtiger Formen abgeglichen, die Teile einer Waffe sein könnten. Damit ließe sich nicht nur der Forderung nach Waffenkontrolle nachkommen, sondern auch das Haftungsrisiko für die Druckerhersteller umgehen. Ja, so eine eingebaute Vorzensur erscheint verlockend, vielleicht wird sie gar zum Standard der neuen Geräteart.

Und wenn böse Buben sie zu umgehen lernen? Dann bleibt immer noch ein formidabler Inhaltefilter übrig, wie ihn sich analoge Hardliner fürs Internet gewünscht hätten: Was man nicht alles auf dessen Checkliste setzen könnte! Urheber- und Geschmacksmuster-Geschütztes. Oder unerwünschte Symbole. Allzu Alternatives. Alles, was die Leute lieber weiterhin kaufen sollen, statt es selbst zu basteln. Man braucht es nur als gefährliche Gedanken, Unsinn oder Blasphemie zu verdammen.