Deutschland ist mit etlichen Vorurteilen konfrontiert, so gelten seine Bewohner als ängstlich und sicherheitsorientiert. Sie fürchten sich vor allem davor, dass ihnen das Geld ausgeht und dass sie bei sich daheim mal wieder richtig sauber machen müssen. So muss es sein. Sonst wäre niemand auf folgende Idee gekommen: "Sichern Sie sich jetzt Ihre Gratis-Putzstunde!"

Letzteres war eine Frühjahrsputz-Aktion des Waschmittelkonzerns Reckitt Benckiser, der praktisch jedem, der irgendwas mit Fettlösekraft kaufte, für eine Stunde eine kostenlose Putzkraft in Aussicht stellte. Die sollte man sich sichern, bevor es jemand anderes tut. Dabei ist "Sichern Sie sich jetzt" ein uralter Verkäufertrick, der Knappheit suggeriert und Handlungsdruck erzeugt. Wer jetzt nicht zugreift, so die Botschaft, geht leer aus. Und das will ja keiner. Die Masche zielt aufs Unterbewusstsein, denn wenn man mal drüber nachdenkt, ist das Leer-Ausgehen meist gar nicht so schlimm. Oder sogar die eindeutig bessere Alternative. Schließlich wird mit dieser Masche auch allerhand Zweifelhaftes unters Volk gebracht: Sichern Sie sich also jetzt Dinge wie "... Ihr Kennenlernpaket" (Zeitschriften-Abo) oder "... Ihre Testwoche" (Fitnessstudio). Interessant auch "... Ihren Titel als Dr. h. c." (dubioser Online-Titelhändler). Falls man befürchtet, zu wenig Lesestoff zu haben, zu fett zu werden oder auf einer Party voller Titelträger den Außenseiter geben zu müssen. Das ist fast noch schlimmer, als sich "Ihre Gratis-Putzstunde" entgehen zu lassen.

Im Sinne der Gleichberechtigung sei noch darauf hingewiesen, dass die Putzkraft-Aktion mit einer Putzfrau bebildert wurde: blond, lachend, mit Lappen und Gummihandschuhen. Ein gutes deutsches Vorurteil eben. Ein Putzmann war offenbar auf die Schnelle nicht zu finden. Den hat sich wohl schon jemand anderes gesichert.