Eigentlich mag man all die Geschichten über Doping im Radsport und anderswo nicht mehr hören. Unter anderem deshalb, weil sie einfach nicht gut genug erzählt sind: all die halb garen Geständnisse von halbwegs geläuterten Athleten, von einem Juristenheer unangreifbar gemacht! Der Journalist Johannes Schweikle macht nun aus der Not eine Tugend und beschreibt Aufstieg und Fall eines Radrennfahrers als Roman. Zwar ist sein Ich-Erzähler Max Witt unverkennbar nach dem Vorbild des Tour-de-France-Siegers Jan Ullrich geformt. Aber die Freiheit der Fiktion erlaubt es, schmutzige Details aus allen Ecken der seit jeher dopingverseuchten Sportart an die dramaturgisch richtigen Stellen zu packen. Und plötzlich entfaltet sich das Drama eines Hochbegabten, der vom eigenen Siegeswillen, aber auch von der Spektakelsucht einer heuchlerischen Gesellschaft zur gnadenlosen Selbstoptimierung getrieben wird. Denn jeder tunt sich doch ein bisschen: Witts Freundin lässt sich die Brüste vergrößern, sein invalider Kollege lebt von einem Fitnessstudio für übergewichtige Provinzdamen, und der Chef des Sponsors predigt Neuro-Enhancement mit Wachstumshormonen.

Schweikle hat für die Lebensbeichte seines Helden eine glaubwürdige Sprache gefunden: frei von den üblichen Sportlerfloskeln, aber auch nicht überliterarisiert. Geradezu beiläufig erfährt man, wie Doping wirklich funktioniert, warum Radprofis nachts auf dem Hotelflur joggen (um das vom Epo dickflüssige Blut in Wallung zu bringen) und welche Haare auf keinen Fall rasiert werden dürfen, damit die Einstichstellen der Spritzen unentdeckt bleiben. Gleichzeitig schafft es Schweikle, selbst ein begeisterter Radler, trotz all der Sündenfälle die Größe dieses Sports zu beschwören. Der Doper ist nicht einfach nur ein Betrüger, sondern von einer Leidenschaft getrieben, die ihn beinahe zugrunde richtet.

Dieser Schlüsselroman ist ein besseres Geständnis, als Jan Ullrich selbst es je hätte ablegen können.