Jede Nacht habe ich wilde Träume. Musik spielt in ihnen nie eine Rolle. Das Monster, das mich zurzeit regelmäßig bis in den Schlaf verfolgt, ist die Finanzkrise. Ein großer Wunschtraum ist es für mich, dass diese ganze Hektik der Märkte eines Tages überwunden wäre und die Politik sich nicht mehr den großen Finanzjongleuren beugen würde. Davon träume ich Tag und Nacht, als Europäer und als Vater einer Tochter.

Benjamin Biolay 40, geboren in Villefranche-sur-Saône bei Lyon, ist Musiker und Produzent und gilt als Erneuerer des französischen Chansons. Er war mit Chiara Mastroianni verheiratet. Unter anderem arbeitete er mit Juliette Gréco, Françoise Hardy und Vanessa Paradis und veröffentlichte mit großem Erfolg eigene Platten. Zuletzt erschien sein auch von deutschen Kritikern gefeiertes Album "Vengeance". Im November wird Biolay in Köln, Dortmund und Bremen auftreten

Doch ich fürchte, dass der Weg zu einer Lösung der Finanzkrise von viel Hass und Gewalt begleitet sein könnte. Es ist ein Albtraum: Die verschiedenen Lager scheinen nicht in der Lage zu sein, miteinander zu kommunizieren. Den Traum von einem vereinten Europa zu verwirklichen scheint alle Beteiligten an ihre Grenzen zu führen. Anstatt zusammenzurücken, entfernen sich die beteiligten Staaten immer weiter voneinander. Leider sind die meisten Menschen letztlich doch nur Egoisten.

Obwohl mich Politik sehr beschäftigt, war mir schon immer klar, dass die Musik meine Berufung ist. Seit ich denken kann, hatte ich daran nie einen Zweifel. Ich bin süchtig nach Songs.

Dabei weiß ich, dass kein einziger Song die Welt verändern kann. Aber vielleicht vermag Musik immerhin einige Menschen so zu beeindrucken, dass sie neu über ihr Leben nachdenken. Bob Dylan hat solche Songs geschrieben, dafür hätte er längst den Nobelpreis verdient. Aber große politische Entwicklungen wurden noch nie von Musik beeinflusst. Wer das glaubt, ist ein Träumer!

Allerdings habe ich persönlich viel von der Musik gelernt, mein Leben hat sie verändert. Ich bin in der französischen Provinz aufgewachsen und musste nach Paris gehen, um meinen Traum zu verwirklichen: vom Musikmachen leben zu können. Heute werde ich in Frankreich oft von Paparazzi verfolgt. Das ist wohl der Preis für meinen Traumberuf. Aber niemals würde ich deswegen aus Frankreich wegziehen oder nach Russland gehen, um Steuern zu sparen. Mir ist nur wichtig, dass meine kleine Tochter, die jetzt zehn Jahre alt ist, ihre Ruhe hat. Wobei diese surreale Glamourwelt für sie schon immer Normalität war, wegen der Eltern ihrer Mutter: Marcello Mastroianni und Catherine Deneuve.

Als ich so alt war, wie meine Tochter jetzt ist, war ich bereits von Politik euphorisiert. Als Beruf wäre Politiker aber nie für mich infrage gekommen. Ich ahnte schon früh, dass man als Politiker sehr viel von seinem Leben opfern muss und dass dieser Job richtig an die Substanz gehen kann. Als Idealist kommt man in der Politik nicht weit. Ich bin aber nun mal ein Idealist. Ich wäre nie in der Lage, diese ganzen taktischen Spielchen des politischen Alltags mitzumachen. Bei meiner Musik muss ich keine Kompromisse eingehen. Und auch wenn meine Songs nicht die Welt verändern können: Etwas bewirken können sie ja vielleicht doch.

