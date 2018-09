Schweinefleisch ist das Essen der männlichen Unterschicht. Das ist keine journalistische Pointe, sondern das Ergebnis der Nationalen Verzehrsstudie II. Und weil offenbar sowieso alles egal ist, wenn man eine Vorliebe für Schweinefleisch hat, genießen Proll-Männer ihr Leben in vollen Zügen: Sie rauchen, trinken Schnaps, meiden Sport und Mineralwasser. Die Oberschicht dagegen isst Gemüse und, wenn überhaupt, Fleisch, das das empfindliche Bildungsbürgerherz nicht gefährdet.

Alle Wochenmarkt-Rezepte © Miguel Medina/AFP/Getty Images

Dieser thailändische Salat will den Dialog: Unterschichten-Schweinehack und viel frisches Grün vereinen sich zu einem köstlichen Sommeressen. Das Gericht ist eine Variation des Klassikers der Thai-Küche namens Larb. Man dünstet in etwas Sonnenblumenöl Schalotten, Knoblauch sowie die Chilischote an. (Ein paar Ringe der Chilischote für das Dressing aufheben.) Das Fleisch in die Pfanne geben, salzen und einige Minuten dünsten, bis es durchgegart ist. Beiseite stellen und abkühlen lassen.

Für das Dressing werden in einer kleinen Schüssel Zitronenschale, Limettensaft, Fischsoße, Zucker, Sonnenblumenöl und einige Chilischotenringe, je nach Geschmack, vermengt. Wenn das Fleisch abgekühlt ist, alles zu einem Salat auf einer Platte anrichten: Salat, Kräuter, Frühlingszwiebeln und Gurke mit dem Dressing vermengen, dann das Fleisch darübergeben. Wer mag, isst weißen Jasminreis zu seinem Salat.

Thai-Salat mit Hackfleisch, Chili und Minze

(für 3 bis 4 Personen)

etwas Sonnenblumenöl

500 g Hackfleisch vom Schwein

4 Schalotten (dünn geschnitten)

2 Knoblauchzehen (gehackt)

2 rote Chilischoten (in dünne Ringe geschnitten)

Salz

Eine Handvoll Salatblätter (in mundgerechte Stücke gerupft)

3 EL Minze (gehackt)

3 EL Koriander (gehackt)

3 EL Frühlingszwiebeln (in Ringe geschnitten)

1 Salatgurke (in Scheiben geschnitten, dann geviertelt)

Für das Dressing:

2 TL Zitronenschale (gehackt)

Saft von 1 bis 2 Limetten

2 EL Fischsoße (aus dem Asia-Markt)

1 TL brauner Zucker

2 EL Sonnenblumenöl