Was kann man von den Parteien erwarten in diesem Bundestagswahlkampf? Und genauer: Was haben sie für den Osten im Programm? Denken sie den Osten mit, verstehen sie ihn? Es ist schon erstaunlich, zu erleben, wie schwer sich die Mitarbeiter in den Parteizentralen tun, dem Bürger am Telefon klare Antworten auf klare Fragen zu geben. Woran das liegt? Vielleicht ist das Bild des neuen Ostens, des Ostens von heute, noch nicht bis in die Machtzentralen vorgedrungen. Dabei läutet gerade diese Bundestagswahl im Herbst 2013 entscheidende vier Jahre für die neuen Länder ein.

Längst gibt es nicht mehr nur den einen Osten – und vor allem gibt es nicht mehr bloß den einen hilfsbedürftigen, den Klischee-Osten. Warum aber bekommt ein Wähler, der SPD oder CDU oder FDP nach ihren Ideen für die neuen Länder fragt, nur Konzepte für ein fernes Gebiet in Not zu hören, Konzepte für abgehängte Arbeitslose und arme Alte? Für einen Osten wie von vorgestern? Warum denken alle Parteien, wenn sie an den Osten denken – und die Linke muss man da ausdrücklich einschließen –, an ein Volk, das man nur schön pampern muss, beschwichtigen mit Geld und warmen Worten?

Denn das macht diesem Volk erstens gehörig schlechte Laune. Und führt, zweitens, zu falschen politischen Schlüssen. Dass die Argumente jener, die für die Parteien an den Telefonen sitzen, unscharf sind, das ist ja nicht die Schuld der Telefonisten. Es ist die Folge von Gedankenlosigkeit in den Programmen. Es fehlt, so muss man das wohl sagen, jede Kreativität im Umgang mit dem Osten im Aufstieg. Denn, ja, der Osten ist im Aufstieg. Politisch sowieso. Und wirtschaftlich ohne Zweifel auch.

Das große Thema nach dieser Wahl ist deshalb weder Mindestlohn noch Rente. Es ist der Solidarpakt.

Es stellt sich die Frage, wie viel Geld der Osten noch braucht. Und wie viel er überhaupt noch haben will.

Eine Woche alt ist der ziemlich sensationelle Befund der Bertelsmann-Stiftung über die Schulden der deutschen Gemeinden. Man misst diese Schulden in "Kassenkrediten pro Einwohner in Euro". Das Saarland liegt da bei 1754. Nordrhein-Westfalen bei 1216. Thüringen liegt bei 61 Euro. Sachsen bei 13.

13 Euro Schulden pro Bürger! Das könnten die Menschen jedes Dorfes ja selbst zurückbezahlen. In keinem deutschen Bundesland sind die Gemeinden so wenig verschuldet wie in Sachsen. Diesem Freistaat geht es richtig gut. Kein Wunder, dass nordrhein-westfälische Bürgermeister über den Soli zürnen. Sie wollen nicht geben, sie wollen nehmen. Sie wollen bald auch so schöne Innenstädte wie Riesa und Brandenburg/Havel haben.

Der politische Osten reagiert auf West-Begehrlichkeiten in der Regel mit Selbstverteidigung. Die im Westen, sagen Politiker und Bürger, sollten sich mal nicht so haben. Die hätten zwar Schulden, seien daran doch aber ganz gewiss selber schuld. Man müsse sich nur die Steuereinnahmen ansehen in Osnabrück oder Köln. Die hätten so viel mehr Wirtschaftskraft!

Aber wer das sagt, der flüchtet. Beim Thema Soli ging es viel zu lange um gegenseitige Aufrechnerei. Um Kommata und Nachkommastellen. Es ging viel zu wenig um Stolz. Und um Großzügigkeit. Die würde dem Osten guttun.

Die Zukunft der Soli-Gelder wird in der neuen Legislatur verhandelt. Die Regeln dieses Ost-Fördersystems laufen 2019 aus. Danach muss – wird – es sicher auch mal heißen: Dresden gibt für Duisburg. Erfurt für Essen. Endlich verhandelt der Osten die Bedingungen für das Ende seiner Aufbauhilfe! Wie lange wird es noch dauern, bis die Bürger wohlhabender Ostländer, die Sachsen oder die Thüringer, sagen: Wir wollen ein Volk sein, das gibt – und nicht mehr nur ein Volk, das nimmt?

Nur wer die Stärke des Ostens erkennt, kann sie auch nutzen

Die Rolle des Ostens wird neu verhandelt. Stanislaw Tillich, Sachsens Premier, propagiert ja schon seit Längerem: Sein Land müsse raus aus dem "Hotel Mama". Sein Freistaat müsse Geberland werden im Länderfinanzausgleich. Und zwar nicht allzu spät nach 2019. Denn das Geben macht innerlich frei. Der Osten atmet auf und durch. Vielleicht liegt manch Linker falsch, wenn er behauptet: Kein Bürger in Aue oder Rostock werde Parteien wählen, die den Aufbau Ost begraben wollen. Vielleicht wählen stolze Ostdeutsche ja gerade das Ende des Solis?

Die Wirtschaftsweise Claudia Buch, neue Chefin des Hallenser Instituts für Wirtschaftsforschung, sagte vor wenigen Tagen: Der Soli verhindere gesamtdeutsches Denken und führe in den Köpfen vieler Westbürger zu einer Stigmatisierung des Ostens als schwache Region. Und schwach ist der Osten nun ja eben nicht mehr. Der Osten ist ein Standort im Kern Europas mit exzellenter Infrastruktur. O-Ton Buch. Materielle Unterschiede zwischen Ost und West wird es immer geben. Umverteilung, bis die letzten Zahlenkolonnen in Ost und West übereinstimmen – das kann keiner wollen. Es gibt nicht den einen Osten? Dann gibt es ja erst recht keinen Grund, irgendein "Westniveau" anzustreben.

Vier Jahrzehnte lang existierte die DDR. 2019 wird man sagen können: Seit drei Jahrzehnten beseitigen wir nun die Folgen des Sozialismus. Danach beginnt etwas aufregend Neues. Aber nur wer die Stärke des Ostens erkennt und benennt und erklärt, statt sie zu kaschieren – der kann sie auch nutzen.