Gegenwärtig tobt in allen ideologischen Biotopen eine interessante Diskussion: Soll künftig die gesetzlich erlaubte Tagesarbeitszeit auf 12 Stunden ausgeweitet werden? Wirtschaft entfesseln, sagen die einen. Arbeitnehmer ausbeuten, die anderen. Über solch lächerlichen Disput können die Spitalsärzte in Österreich nur müde lächeln. Und zwar sehr müde. Denn in ihren Kliniken ist der Schichtdienst auf 32 Stunden beschränkt. An einem Wochenende sind sogar 49 Stunden am Stück erlaubt. Medizinische Höchstleistungen sind unter diesen Arbeitsbedingungen wohl kaum zu erwarten. In diesem Fall geht es aber nicht um die Korrektur von Schularbeiten oder darum, im Akkord irgendwelche Gebrauchsgüter zu montieren. Sondern in einem Spital finden auch häufig Operationen statt, die Schicksale entscheiden können. Es steht außer Zweifel, dass das Stachanow-Heilen über kurz oder lang zu einigen tiefgreifenden Veränderungen im Gesundheitssystem führen wird. Die Gewissheit, an einen übermüdeten Arzt zu geraten, sollte die Patienten doch endlich daran hindern, überhaupt krank zu werden. Tun sie es dennoch, dann müssen sie eben die Folgen tragen. Zwar können sich immer Unfälle ereignen, aber – Hand aufs Herz – sind diese nicht in aller Regel auf das leichtsinnige Verhalten des Pechvogels zurückzuführen? Wer sich in Gefahr begibt, kommt darin um, so heißt es von alters her. Wenn sich aber erst einmal ein vernünftiges Erkrankungsverhalten in der Bevölkerung durchgesetzt hat, so wird diese Entwicklung die chronisch klammen Krankenkassen erheblich entlasten. Auch böte sich endlich die Chance, einige Korrekturen im Gesundheitsmanagement anzubringen. Mediziner mit Ringen unter den Augen sollten ausschließlich auf jene Kranken losgelassen werden, die geringe Sozialversicherungsbeiträge abliefern. Ausgeruhte Spitalsärzte müssten hingegen Patienten mit üppigen Beiträgen vorbehalten sein. So entstünde eine gerechte Lösung im Sinne der Kostenwahrheit. Gesundheit war und ist nun einmal eine Sache der finanziellen Möglichkeiten. Das wissen nicht nur die Pharmakonzerne, das belegen nicht nur zahlreiche Studien, das ist vielmehr eine Frage des Hausverstands. Wo käme man denn da hin, wenn jedermann auch ohne entsprechenden finanziellen Aufwand mit einem ausgeruhten Arzt rechnen könnte. Besser reich und gesund als arm und krank, so lautet die neue Devise. Und wer könnte mit dieser Einsicht ernsthaft Probleme haben?