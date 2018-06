Dieses Mal will kein Brasilianer zu den Verlierern gehören. Keiner will sich überraschen lassen, wenn die Inflation zurückkehrt. Wenn Wohnungen in Rio de Janeiro endgültig unbezahlbar werden; wenn Preise für Autos oder Fernseher sich in einem einzigen Jahr verzwanzigfachen; wenn sich gleich nach dem Zahltag Schlangen vor den Supermärkten bilden, weil das Geld nur noch ein paar Stunden etwas wert ist. In Brasilien haben sie die Hyperinflation einst erlebt, und jetzt fürchten sie, dass sie zurückkommt. Deshalb schließen Vermieter neuerdings Verträge in Dollar ab, Arbeitnehmer drängen auf höhere Gehälter, damit sie sich in ein paar Monaten noch Essen und Trinken leisten können.

Ein Hauptgrund für diese Entwicklung ist der Verfall der brasilianischen Währung in den vergangenen Wochen. Im Vergleich zum Dollar und dem Euro ist der Real so wenig wert wie seit dem Weltkrisenjahr 2009 nicht mehr. Dadurch verteuern sich die Einfuhren aus anderen Ländern dramatisch. Wenn das Preisgefüge in einem Land aus den Fugen gerät, wie jetzt in Brasilien, reagieren Unternehmer und Konsumenten nach aller Erfahrung mit Rückzug: Sie kaufen nichts mehr, sie investieren nicht mehr. Darunter leidet die gesamte Wirtschaft des Landes. Eilig hat Notenbankchef Alexandre Tombini einen Krisengipfel einberufen und will 60 Milliarden Dollar ausgeben, um die Währung zu stabilisieren.

Arbeitnehmer drängen auf höhere Löhne, um sich Essen leisten zu können

Brasilien ist überall – dabei ist es noch nicht lange her, dass die Finanzzeitungen vor allem Erfolge aus den Schwellenländern meldeten: Die Schulden gingen zurück, die Wirtschaft florierte. Doch nun geraten die Hoffnungsträger ins Hintertreffen und schnüren gewaltige Rettungspakete. Viele aufstrebende Volkswirtschaften in Asien, Lateinamerika und Afrika stecken in ähnlichen Schwierigkeiten wie die brasilianische. Die Nachrichten der vergangenen Woche lesen sich wie Nachrufe auf die einst besungenen Wunder der Neuen in der Weltwirtschaft.

Finanzkrise Indonesien Kürzlich galt das Land noch als Star unter den Schwellenländern – das Wachstum liegt bis heute bei sechs Prozent. Doch die Inflation steigt, die Börsenkurse schwanken, und der Kurs der Landeswährung Rupiah fällt. Zwar gelten die wirtschaftlichen Grundlagen als solide. Der Herdentrieb bei Investoren kann aber dazu führen, dass sie keinen Unterschied machen zwischen Indonesien und anderen Schwellenländern. Indien 2008, mitten in der Weltfinanzkrise, gab der indische Premierminister Manmohan Singh noch großspurige Erklärungen ab: Acht bis neun Prozent Wachstum seien für sein Land die neue Norm. Doch inzwischen liegt das Wachstum unterhalb von fünf Prozent, und die Inflation könnte außer Kontrolle geraten. Der Staat verschuldet sich zunehmend. Die Rupie verliert an Wert. Türkei Die türkische Wirtschaft ist in den vergangenen Jahren rasant gewachsen. Doch die Türkei ist im hohem Maße auf ausländisches Kapital angewiesen, um das Wachstum zu finanzieren, weil die heimischen Ersparnisse gering sind. Das Defizit im Handel belief sich 2011 auf rund zehn Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung. Brasilien Im vergangenen Jahr betrug das Wirtschaftswachstum nur 0,9 Prozent, die Inflation lag bei fast sechs Prozent. Die Prognosen: Höchstens drei Prozent Wachstum, Inflation steigend. Die Probleme: überlastete Straßen, Häfen, Stromleitungen und Airports, dazu Bürokratie, hohe private Schulden und hohe Löhne, die nur durch den Rohstoffboom zu halten waren. Südafrika Das Land ist reich an Bodenschätzen und verfügt über eine gut ausgebildete Bevölkerung, gute Voraussetzungen für eine glanzvolle Zukunft. Doch Korruption, Missmanagement und wachsende soziale Ungleichheit gefährden den wirtschaftlichen Aufstieg. In den vergangenen Monaten sorgten vor allem Streiks im Bergbausektor – die zum Teil gewaltsam verliefen – für Unruhe unter Investoren.

In Indien: Einbruch der Rupie um 17 Prozent seit Jahresbeginn.

In Indonesien: Rückgang der Börsenkurse um sechs Prozent an einem einzigen Tag.

In der Türkei: Zinsanstieg auf Rekordmarken.

In Südafrika: nach unten korrigierte Konjunkturprognosen.

Nach Berechnungen des New Yorker Hedgefonds Bridgewater Associates tragen sie in diesem Jahr wohl zum ersten Mal seit dem Jahrtausendwechsel weniger zum globalen Wirtschaftswachstum bei als die Industriestaaten. Das hat Konsequenzen, auch für weit entfernt liegende Länder wie Deutschland, die wirtschaftlich eng mit den Schwellenländern verflochten sind. Und für Investoren, die dort Geld anlegen.

Nicolas Schlotthauer ist einer dieser Anleger. Er verantwortet bei DWS Investment, einer Tochter der Deutschen Bank, den Handel mit Staatsanleihen aufstrebender Wirtschaftsnationen. Tag für Tag beobachtet er mit seinen Leuten die politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen dort. Regelmäßig bekommen sie Besuch von Finanzministern und Notenbankern aus Schwellenländern, die sich Geld von Schlotthauer leihen möchten. Die Abgesandten berichten, wie sie für Wachstum sorgen wollen, um später Steuern einzunehmen und die Schulden inklusive Zinsen zurückzuzahlen. Wenn Schlotthauer gefällt, was er hört, kauft er mit dem Geld deutscher Sparer und anderer Investoren Anleihen aus Brasilien, aus Indien oder aus Südafrika.

In den vergangenen Jahren war das ein attraktives Geschäft, zumal Anlagen in den USA oder Deutschland seit geraumer Zeit kaum mehr Zinsen abwerfen. Auch deshalb sind seit 2009 nach einschlägigen Schätzungen rund 3,9 Billionen Dollar an Auslandskapital in die Schwellenländer geflossen.

Doch Schlotthauer ist zuletzt vorsichtig geworden. Er hat sein Portfolio umgeschichtet. Anleihen aus Indonesien hat er zum Beispiel verkauft. "Die Stimmung der Investoren war in den vergangenen Jahren oft etwas euphorischer, als es die Realität in manchen Schwellenländern hergeben würde", sagt Schlotthauer. Er ist nicht der Einzige, der so denkt – und daraus Konsequenzen zieht. Allein die großen Investmentfonds haben nach Daten des Bostoner Finanzberaters EPFR seit Ende Mai rund 44 Milliarden Dollar aus den Schwellenländern abgezogen. Die Mittelabflüsse bei den Banken und den spekulativen Hedgefonds, die ihre Zahlen nicht veröffentlichen, dürften noch größer sein. "Das hat beachtliche Dimensionen angenommen", sagt ein Frankfurter Währungshändler.

Auslöser der Kapitalflucht war ein vernuschelter Halbsatz. Ben Bernanke, der Chef der amerikanischen Notenbank Federal Reserve, trat Mitte Mai vor den amerikanischen Kongress, um den Abgeordneten Rede und Antwort zu stehen. Er macht das regelmäßig, und meistens interessiert das im Rest der Welt kaum jemanden. Doch an diesem Mittwoch im Mai war alles anders. Die Notenbank könne "einen Schritt zurückgehen", sagte Bernanke – und den Finanzmarktprofis war sofort klar, was das bedeutet: In den USA werden die Zinsen steigen. Binnen weniger Sekunden warfen Investoren Aktien und Anleihen aus den Schwellenländern auf den Markt, weil sie nun auch in der Heimat höhere Renditen bekommen konnten bei geringerem Risiko. Daran hat sich bis heute nichts geändert.